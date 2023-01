Ibovespa hoje: bolsa inicia semana estável à espera de balanços e decisões de BCs

O Ibovespa oscila próximo da estabilildade nesta segunda-feira, 30, com investidores à espera de desdobramentos previstos para esta semana, que promete ser agitada no mercado local e internacional. No exterior, além da aquecida temporada de balanços do quarto trimestre, investidores seguem à espera das decisões do Banco Central Europeu (BCE) e do Federal Reserve (Fed).

Ibovespa: + 0,00%, 112.312 pontos

Para o Fed, na quarta, a expectativa é quase unânime para uma alta mais branda, de 0,25 ponto percentual. Mas investidores ainda esperam por pistas para saber até onde e até quando as taxas de juros vão continuar subindo nos Estados Unidos. Na Europa, onde a inflação segue próxima do maior patamar da história da Zona do Euro, investidores aguardam por uma elevação de 0,50 ponto percentual. Por lá, a presidente do BCE, Christine Lagarde, vem dando indícios de que o tom mais duro seguirá por mais tempo.

O Banco Central do Brasil também definirá sua taxa de juros nesta quarta-feira, 1. Por aqui, o consenso é de manutenção da Selic em 13,75%. Além da política monetária, internamente, investidores aguardam o balanço do Santander, previsto para o fim da semana, e a a prévia do quarto trimestre da Vale, que irá sair nesta terça-feira, 31.

As ações da Vale operam próximas da estabilidade nesta segunda, apesar da valorização do minério de ferro nesta madruada. A commodity subiu 2% em Dalian, após o feriado de Ano Novo Lunar ter mantido as negociações suspensas por uma semana na China.

Vale (VALE3): - 0,15%

Apesar do maior otimismo sobre a reabertura da China, pesam sobre a bolsa brasileira o movimento da bolsas ocidentais. Índices da Europe e futuros de Wall Street operam em queda neste início de semana.

Destaques da bolsa

Por aqui, as ações da CVC lideram as perdas do Ibovespa, após informar ter encerrado as negociações para a aquisição da Ōner Travel. Os papéis chegam a cair 5%.

CVC (CVCB3): - 5,84%

Na ponta oposta, a Natura salta mais de 12%. A forte valorização ocorre em reação de investidores à notícia da Bloomberg sobre potenciais interessados na aquisição de fatia da Aesop. A LVMH e a L'Oreal estariam entre as potenciais compradoras.