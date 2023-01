LVMH e L’Oréal avaliam ofertas por fatia da Aesop, da Natura

O grupo de luxo LVMH e o gigante francês de cuidados com a pele L’Oréal estão entre as empresas de consumo que estudam ofertas por uma participação na Aesop que podem avaliar a marca em pelo menos US$ 2 bilhões, disseram pessoas familiarizadas com o assunto.

O grupo de beleza japonês Shiseido Co. também estuda uma possível oferta, disseram as pessoas, que pediram para não serem identificadas porque as discussões não são públicas.

A Aesop é a marca de luxo da fabricante de cosméticos Natura & Co., que trabalha com o Bank of America e o Morgan Stanley à medida que explora a venda de uma participação no negócio, informou a Bloomberg News no ano passado.

As deliberações estão em andamento e não há certeza de que resultarão em ofertas pela Aesop, segundo as pessoas. LVMH, L’Oréal, Natura e Shisheido não quiseram comentar.

A Natura, com sede em São Paulo, disse em outubro que estava avaliando opções para destravar valor na Aesop, incluindo um possível IPO ou cisão. Mercados difíceis para novas listagens em 2022 levaram a empresa a pender para uma venda de participação. Os esforços são parte de uma reformulação mais ampla orquestrada por Fábio Barbosa, que assumiu o cargo de presidente no ano passado.

Por Ruth David, Vinícius Andrade e Angelina Rascouet