Fundos de cripto registram saída de US$ 1,47 bi com aversão ao risco elevada

Produtos de investimento em criptomoedas registraram saídas de US$ 1,47 bilhão na última semana, estendendo uma segunda semana consecutiva de retiradas, com os fundos de bitcoin liderando a queda, segundo a CoinShares.

Os produtos negociados em bolsa (ETPs) de criptomoedas ampliaram as retiradas de US$ 1,07 bilhão da semana anterior, informou a CoinShares na terça-feira.

Os produtos de bitcoin responderam por cerca de US$ 1,3 bilhão das saídas, marcando a maior retirada semanal de 2026, enquanto os fundos de Ether perderam US$ 223 milhões, afirmou a gestora.

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O total de ativos sob gestão em ETPs de criptomoedas ficou em cerca de US$ 148,7 bilhões, com os fundos de bitcoin representando 80% do total, somando US$ 120,2 bilhões.

O chefe de pesquisa da CoinShares, James Butterfill, afirmou que as vendas refletem o aumento da aversão ao risco relacionado ao Irã, apesar do progresso contínuo do Clarity Act.

Nove ativos registram entradas acima de US$ 1 milhão

Os ETPs de altcoins ainda registraram ganhos relevantes apesar da queda mais ampla do mercado, com pelo menos nove ativos registrando entradas superiores a US$ 1 milhão, afirmou Butterfill.

O XRP (XRP) liderou as entradas entre as altcoins, com US$ 31,8 milhões, enquanto o Solana (SOL) apareceu em seguida, com US$ 7,7 milhões.

Separadamente, dados da SoSoValue mostraram que os fundos negociados em bolsa (ETFs) da Hyperliquid (HYPE) registraram entradas de US$ 72,3 milhões.

Entradas menores também foram registradas no Sui (SUI) e na Chainlink (LINK), com US$ 600 mil e US$ 400 mil, respectivamente. Produtos vendidos em bitcoin adicionaram US$ 10,2 milhões, alinhando-se ao sentimento mais amplo de aversão ao risco.

O total de ativos sob gestão em ETPs de criptomoedas ficou em cerca de US$ 148,7 bilhões ao fim da semana, com os fundos de bitcoin representando 80% do total, em US$ 120,2 bilhões.

EUA lideram perdas

As saídas se ampliaram nos mercados globais de ETPs de criptomoedas na última semana, revertendo a relativa “resiliência europeia” observada na semana anterior, afirmou o relatório.

Os Estados Unidos lideraram com US$ 1,43 bilhão em saídas, incluindo US$ 1,26 bilhão provenientes dos ETFs de bitcoin à vista listados nos EUA, segundo dados da SoSoValue.

Mais perdas foram registradas na Suíça, com US$ 16,2 milhões, e no Canadá, com US$ 12,5 milhões. Hong Kong e Alemanha também registraram saídas de US$ 12,2 milhões e US$ 4,4 milhões, respectivamente.

A Holanda foi o único país a registrar entradas relevantes, com US$ 6,6 milhões, enquanto a Austrália apareceu em seguida com entradas de US$ 700 mil.

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