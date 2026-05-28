Fundos de cripto registram saída de US$ 1,47 bi com aversão ao risco elevada

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Agência de notícias
Publicado em 28 de maio de 2026 às 14h00.
Produtos de investimento em criptomoedas registraram saídas de US$ 1,47 bilhão na última semana, estendendo uma segunda semana consecutiva de retiradas, com os fundos de bitcoin liderando a queda, segundo a CoinShares.
Os produtos negociados em bolsa (ETPs) de criptomoedas ampliaram as retiradas de US$ 1,07 bilhão da semana anterior, informou a CoinShares na terça-feira.
Os produtos de bitcoin responderam por cerca de US$ 1,3 bilhão das saídas, marcando a maior retirada semanal de 2026, enquanto os fundos de Ether perderam US$ 223 milhões, afirmou a gestora.
O total de ativos sob gestão em ETPs de criptomoedas ficou em cerca de US$ 148,7 bilhões, com os fundos de bitcoin representando 80% do total, somando US$ 120,2 bilhões.
O chefe de pesquisa da CoinShares, James Butterfill, afirmou que as vendas refletem o aumento da aversão ao risco relacionado ao Irã, apesar do progresso contínuo do Clarity Act.
Os ETPs de altcoins ainda registraram ganhos relevantes apesar da queda mais ampla do mercado, com pelo menos nove ativos registrando entradas superiores a US$ 1 milhão, afirmou Butterfill.
O XRP (XRP) liderou as entradas entre as altcoins, com US$ 31,8 milhões, enquanto o Solana (SOL) apareceu em seguida, com US$ 7,7 milhões.
Separadamente, dados da SoSoValue mostraram que os fundos negociados em bolsa (ETFs) da Hyperliquid (HYPE) registraram entradas de US$ 72,3 milhões.
Entradas menores também foram registradas no Sui (SUI) e na Chainlink (LINK), com US$ 600 mil e US$ 400 mil, respectivamente. Produtos vendidos em bitcoin adicionaram US$ 10,2 milhões, alinhando-se ao sentimento mais amplo de aversão ao risco.
O total de ativos sob gestão em ETPs de criptomoedas ficou em cerca de US$ 148,7 bilhões ao fim da semana, com os fundos de bitcoin representando 80% do total, em US$ 120,2 bilhões.
As saídas se ampliaram nos mercados globais de ETPs de criptomoedas na última semana, revertendo a relativa “resiliência europeia” observada na semana anterior, afirmou o relatório.
Os Estados Unidos lideraram com US$ 1,43 bilhão em saídas, incluindo US$ 1,26 bilhão provenientes dos ETFs de bitcoin à vista listados nos EUA, segundo dados da SoSoValue.
Mais perdas foram registradas na Suíça, com US$ 16,2 milhões, e no Canadá, com US$ 12,5 milhões. Hong Kong e Alemanha também registraram saídas de US$ 12,2 milhões e US$ 4,4 milhões, respectivamente.
A Holanda foi o único país a registrar entradas relevantes, com US$ 6,6 milhões, enquanto a Austrália apareceu em seguida com entradas de US$ 700 mil.
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