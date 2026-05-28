Gasolina mais cara: quanto custa encher o tanque com novo preço da Petrobras

A Petrobras anunciou nesta quinta-feira (28) um reajuste de R$ 0,48 por litro na gasolina A vendida às distribuidoras, com vigência a partir desta sexta-feira, 29. O impacto real para quem abastece o carro, no entanto, é menor do que o número sugere. O preço final na bomba, no entanto, depende também das margens de distribuidores e postos, além do ICMS de cada estado.

O aumento na prática

O governo federal instituiu, por meio da Medida Provisória nº 1.358, uma subvenção econômica que obriga a Petrobras a oferecer um desconto de R$ 0,44 por litro sobre o valor reajustado. O repasse líquido para as distribuidoras fica em R$ 0,04 por litro, uma alta de 1,5% sobre o preço anterior.

E no posto de gasolina?

O consumidor final sente um impacto menor ainda. Isso porque a gasolina C — aquela vendida nas bombas — é formada por uma mistura obrigatória de 70% de gasolina A e 30% de etanol anidro. Com essa composição, a parcela da Petrobras no preço final sobe no máximo R$ 0,03 por litro.

Mas o preço final na bomba é formado por outros componentes, além do valor da Petrobras: o etanol anidro obrigatório, impostos federais, ICMS estadual e a margem de distribuidoras e postos revendedores.

Quanto isso representa no seu tanque?

A capacidade do tanque varia conforme o modelo: carros populares, como Onix e Polo, costumam ter entre 40 e 50 litros, enquanto SUVs e picapes chegam a 60 ou 70 litros. Veja a simulação:

Capacidade do tanque Custo adicional estimado 40 litros R$ 1,20 50 litros R$ 1,50 60 litros R$ 1,80 70 litros R$ 2,10

O que é a subvenção do governo

É um mecanismo pelo qual o governo arca com parte do custo do reajuste para evitar que ele seja integralmente repassado ao consumidor. O desconto é definido pelo Ministério da Fazenda e considera os tributos federais incidentes sobre o combustível, como PIS, Cofins e CIDE. Enquanto a política estiver em vigor, o impacto ao consumidor permanece mitigado.

A Petrobras informou que mantém em seu site informações detalhadas sobre a formação de preços de combustíveis, disponíveis em precos.petrobras.com.br.