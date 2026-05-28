Chapada dos Veadeiros ganha trilha noturna para observação das estrelas

O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros tem mais de 240 mil hectares, é Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco desde 2001 e tem um céu tão livre de poluição luminosa que já foi fotografado pela NASA. No início deste mês, o local passou a oferecer a Trilha Noturna dos Saltos, que percorre 11 quilômetros entre ida e volta, com duração estimada de seis a sete horas e classificação de nível pesado, indicada para visitantes com bom preparo físico. A proposta é destacar os sons, as temperaturas e a atmosfera do bioma após o pôr do sol, numa experiência distinta da visita diurna.

A visitação ocorre de quarta-feira a domingo e em feriados nacionais, com acompanhamento obrigatório de condutores credenciados. O uso de lanterna individual é exigido; celulares não são aceitos como fonte de iluminação durante o percurso. Banhos nos rios e acampamentos ao longo da trilha estão proibidos. O controle de visitantes, já praticado no parque durante o dia, se mantém no período noturno.

O céu da Chapada dos Veadeiros tem baixa poluição luminosa e altitude elevada, condições que tornam a região um dos melhores pontos de observação astronômica do Brasil (Danilo Curado/Wikimedia Commons)

A altitude e a baixa poluição luminosa já tornavam a Chapada um dos principais polos de astroturismo do Brasil, com condições favoráveis para observação de eclipses, chuvas de meteoros e constelações. A trilha noturna estrutura oficialmente o que guias locais já faziam de forma avulsa há anos, transformando o potencial astronômico do parque num produto turístico com regulamentação e acesso controlado.

O interesse no segmento vem crescendo em escala global. Segundo a Organização Mundial do Turismo, o astroturismo deve crescer cerca de 12% ao ano até 2030, impulsionado pela demanda por destinos afastados da iluminação urbana. No Brasil, Chapada dos Veadeiros, Jalapão e Parque Nacional do Itatiaia concentram a maior parte desse público. A diferença é que a Chapada reúne, no mesmo território, as trilhas diurnas já consolidadas, o misticismo que atrai um perfil específico de visitante e um céu que funciona como atração por si só.

A base de acesso é Alto Paraíso de Goiás, a cerca de três horas de Brasília de carro. A entrada para as trilhas principais é feita pela Vila de São Jorge. O agendamento para a trilha noturna é feito diretamente com as agências credenciadas pelo parque.