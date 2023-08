Ibovespa hoje: bolsa sobe puxado por bancos; reação ao negócio entre Marfrig e Minerva é destaque

O Ibovespa avança nesta terça-feira, 29, descolado da maior cautela do mercado americano, onde os principais índices de ações oscilam perto da estabilidade. O movimento positivo ocorre após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ter assinado na noite de ontem a medida provisória que prevê a cobrança de 15% a 20% sobre rendimentos de fundos exclusivos (ou fechados) e ter enviado ao Congresso Federal o projeto de lei que tributa os fundos offshores. Leia-se: mais receita nos cofres da União e menor pressão fiscal.

Ibovespa agora

Ibovespa: + 0,33%, 117.502 pontos

"Isso deve gerar uma arrecadação significativa. Mas ainda precisa de mais para fechar a conta", comentou Jerson Zanlorenzi, head da mesa de ações e derivativos do BTG Pactual, em morning call. "O equilíbrio das contas públicas mudaria completamente o cenário para o mercado brasileiro."

A alta desta terça é puxada pelas ações do setor bancário. Mas o grande destaque do pregão são as ações da Marfrig e Minerva, que são negociadas em direções distintas após terem fechado um acordo para a venda de 16 plantas por R$ 7,5 bilhões em dinheiro. A Marfrig ficou com o dinheiro, a Minerva com as plantas.

As plantas, localizadas no Brasil, Argentina, Chile e Uruguai, foram vendidas pela Marfrig. Do valor total, R$ 1,5 bilhão já foi pago como forma de sinal. As parcelas remanescentes serão pagas na data do fechamento do negocio. Os ativos envolvidos na operação estão localizados no Brasil, Argentina, Chile e Uruguai. A aquisição aumentará a capacidade de abate bovino da Minerva em 52,6% no Brasil, 10,7% no Uruguai e em 14,1% na Argentina.

A Minerva lidera as perdas do Ibovespa e a Marfrig, os ganhos.

Maiores altas do Ibovespa

MRFG3: + 12,04%

BRFS3: + 3,31%

ITUB4: + 1,84%

Maiores quedas do Ibovespa

BEEF3: - 15,23%

BRKM5: - 5,09%

PETZ3: - 3,27%

Que horas fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h30. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.