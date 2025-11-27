Ibovespa hoje: acompanhe o movimento da bolsa e dólar nesta quinta-feira, 27

O Ibovespa abriu as negociações desta quinta-feira, 27, em leve alta e renovou a máxima intradiária logo nos primeiros minutos ao tocar pela primeira vez os 158.863 pontos após cravar dois recordes na sessão anterior, ao encerrar acima dos 158 mil pontos pela primeira vez em sua história. Às 10h45, o principal índice acionário da B3 rondava a estabilidade com ligeiro avanço de 0,04%, aos 158.591 pontos.

O avanço contido da bolsa brasileira pode estar refletido o dia de liquidez reduzida devido ao feriado nacional de Ação de Graças nos Estados Unidos. Por conta da data, os índices de Nova York estão fechados e devem retomar as operações apenas na sexta, 28, mas com sessão reduzida até as 15h (no horário de Brasília).

Na prática, isso reduz a participação de investidores estrangeiros nas bolsas, entre elas a brasileira. Com menos pessoas operando, qualquer compra ou venda pode ter um impacto maior nos preços, deixando o mercado mais sujeito a oscilações bruscas ao longo do dia também.

Com o foco no cenário doméstico, os investidores aguardam os números de outubro do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e a falas do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, durante a tarde, em evento da Itaú Asset.

O dólar também tem leve avanço frente ao real. Às 10h45, a moeda americana apreciava-se em 0,26% e era vendida a R$ 5,349, depois de ter fechado na sessão desta quarta, 26, no menor valor em uma semana, a R$ 5,335.