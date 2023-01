Ibovespa hoje: bolsa abre em leve queda à espera de dado da inflação americana

O Ibovespa abriu em leve queda nesta sexta-feira, 27, seguindo o movimento das bolsas internacionais. Os principais índices futuros de Nova York recuam nesta manhã, com investidores à espera da divulgação do Índice de Preço sobre Consumo Pessoal (PCE, na sigla em inglês) dos Estados Unidos, previsto para às 10h30.

O dado é considerado o principal termômetro para a política monetária do Federal Reserve (Fed). A expectativa para o núcleo do PCE é de 0,3 % de alta, com a variação anual recuando de 4,7% para 4,4%.

O PCE desta sexta será o último dado de inflação antes da primeira decisão de juros do Fed no ano, prevista para a próxima quarta-feira, 1. No mecado, a aposta de que o Fed irá suavizar o ritmo de alta de juros de 0,50 ponto percentual para 0,25 p.p. é praticamente unâmime, com as curvas de juros precificando 98% de chance para uma alta mais branda.

Além do PCE, seguem no radar do mercado americano os últimos resultados da temporada de balanços do quarto trimestre. O maior pessimismo vem dos números da Intel, que saíram abaixo do esperado. A Intel, assim como fez a Microsoft nesta semana, também alertou para o risco de desaceleração nos próximos trimestres. As ações da companhia, uma das maiores fabricantes de chips do mundo, desabam cerca de 10% no pré-mercado.

Na bolsa brasileira, as perdas voltam a ser puxadas pelas ações da Petrobras. Os papéis da estatais recuam mais de 2% pelo segundo dia seguido, com investidores ainda digerindo a aprovação de Jean Paul Prates para a presidência da companhia. Prates, ex-senador pelo PT, assumiu o comando da companhia após ter recebido o aval do Conselho da companhia na quinta-feira, 27.