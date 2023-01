Petrobras: Prates defende empresa como 'grande impulsionadora' da transição energética no país

Em seu primeiro vídeo gravado a funcionários já como presidente da Petrobras (PETR3/ PETR4), Jean Paul Prates reforçou o papel que acredita que a estatal deve ocupar daqui para frente, com a mensagem atraindo também a atenção dos investidores. Entre os destaques estão a relevância da companhia na transição energética e os investimentos em bioprodutos, energia renovável e na retomada da ampliação dos parques de refino.

É uma estratégia diferente da adotada pela companhia nos últimos anos, quando fez uma série de desinvestimentos. "Queremos que a companhia continue se superando na produção de petróleo e gás, buscando novas fronteiras, sempre de forma responsável e cada vez mais sustentável. E invista mais e melhor no seu parque de refino, usando sua capacidade produtiva e tecnológica para trazer produtos de qualidade e acessíveis para a população", disse o novo chefe da Petrobras. "Mas também é fundamental que a Petrobras abra novos horizontes e aplique seu conhecimento, sua experiência, e sua excelência técnica em novas energias, sejam os bioprodutos ou em outras fronteiras de energia renovável."

Segundo o ex-senador petista, a estatal tem porte e trajetória para que seja a "grande impulsionadora" da transição energética no Brasil. "Mitigar a mudança do clima é uma demanda global, necessária e urgente", destacou. "É nesse lugar que vejo a Petrobras e é para isso que trabalharemos para que a Petrobras siga sua jornada na indústria de petróleo e gás, mas também trilhe novos caminhos perseguindo a descarbonização, acelerando a diversificação rentável e a transição energética justa."

Na quinta-feira, as ações da Petrobras encerraram o pregão em baixa de quase 3%. O nome de Prates já era mais do que esperado pelo mercado, mas as incertezas quanto a mudanças na política de preços, a perspectiva de redução dos dividendos e maiores investimentos em áreas fora do "core business" da empresa pesaram na avaliação dos investidores. Nesta sexta-feira, as ações recuavam mais. Há pouco a ação ordinária (PETR3) caía 1,86% e a preferencial (PETR4), 1,91%.

Veja sua mensagem na íntegra:

Meus queridos petroleiros e petroleiras.

É difícil traduzir em palavras o orgulho que eu sinto hoje ao me dirigir a vocês, pela primeira vez, na condição de presidente da Petrobras.

É claro que, como todo brasileiro, e conhecendo de perto a trajetória desta empresa que carrega as cores do nosso país, eu sempre senti orgulho como cidadão e como estudioso e trabalhador desta industria que faz parte importante na nossa história e do nosso dia a dia.

Mas falar com vocês agora, como parte (e como líder) desse time me emociona e me desafia.

Farei o meu melhor para estar à altura dessa missão honrosa.

Quero antes de tudo cumprimentar e saudar todos os trabalhadores e trabalhadoras que me assistem, e, em especial, a cada um/a que está neste momento tocando o negócio da companhia nas nossas refinarias, plataformas em alto mar, usinas termelétricas, plantas industriais, centros de controle - em cada ponto da nossa operação, que, como vocês sabem melhor do que eu, é grandiosa e complexa.

Se esta empresa está aqui hoje, com tantos feitos e conquistas, esse mérito é de vocês. E meu compromisso é conduzir uma gestão que tenha total respeito a essa história, que reconheça o trabalho e a contribuição dos trabalhadores/as para os resultados da empresa.

Estamos num momento de grandes transformações no Brasil. E não só no país: a transformação é a tônica do mundo: seja ela energética, digital, social, ambiental dentre tantas outras mudanças.

E aqui na Petrobras, também vislumbramos uma fase de mudanças e novas perspectivas. Mitigar a mudança do clima é uma demanda global, necessária e urgente. O porte e a trajetória da Petrobras fazem com que ela ocupe, naturalmente, o papel de grande impulsionadora da transição energética no Brasil.

É nesse lugar que vejo a Petrobras. E é para isso que trabalharemos: para que a Petrobras siga sua jornada na indústria de petróleo e gás, mas também trilhe novos caminhos perseguindo a descarbonização, acelerando diversificação rentável e a transição energética justa.

Queremos que a companhia continue se superando na produção de petróleo e gás, buscando novas fronteiras, sempre de forma responsável e cada vez mais sustentável; e invista mais e melhor no seu parque de refino, usando sua capacidade produtiva e tecnológica para trazer produtos de qualidade e acessíveis para a população. Mas também é fundamental que a Petrobras abra novos horizontes e aplique seu conhecimento, sua experiência e sua excelência técnica em novas energias, sejam os bioprodutos ou em outras fronteiras de energia renovável.

E a combinação de ativos estratégicos, um corpo técnico altamente qualificado e comprometido, e o maior centro de pesquisas da América Latina, me motivam a confiar na aceleração de soluções para um futuro sustentável da Petrobras nas próximas décadas.

Queremos que a Petrobras cresça, e que o país cresça com ela, porque todos nós sabemos que essa companhia tem um efeito multiplicador na economia brasileira. A indústria de petróleo é intensiva em capital e na geração de empregos, devendo ser uma locomotiva do desenvolvimento do Brasil. Queremos uma Petrobras que se orgulhe de ser grande e de impulsionar todas as regiões e negócios onde atua.

Seja aqui no Rio de Janeiro, onde está a sede da empresa, o Cenpes, a Reduc, a Bacia de Campos, palco do desbravamento das águas profundas que levou a Petrobras a ser referência mundial em tecnologia; seja nos outros estados por onde se estendem nossas reservas do Polígono do Pré-Sal, desde Santa Catarina até o Espírito Santo, essa grande riqueza com potencial de transformação do país e que já responde por grande parte da nossa produção; seja também no Sul e no Centro-Oeste, por meio de nossas refinarias e terminais.

No Nordeste, através da nossa produção terrestre e nossas operações offshore e de downstream; e na região Norte, onde temos produção em Urucu no Amazonas, além de toda a costa da Margem Equatorial, essa nova e promissora fronteira exploratória, e onde também há um forte potencial para energias renováveis. É hora de buscar oportunidades e desenvolvê-las, porque sabemos que, quando a Petrobras cresce, todo mundo cresce junto.

Queremos uma Petrobras que olhe para a frente, consciente da importância de seu papel na construção de um futuro mais sustentável para as novas gerações. E que faça tudo isso valorizando seu time e garantindo o patamar de excelência em segurança operacional. Não existe geração de valor sem cuidar das pessoas, e sem pensar em nosso impacto no mundo. Essa é a verdadeira sustentabilidade.

Sabemos que desafios e obstáculos surgirão, mas se há uma certeza é de que esse time tem competência técnica e profissionalismo de sobra para fazer isso acontecer.

Conto com vocês, e vocês podem contar comigo.

Muito obrigado.