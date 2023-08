Ibovespa hoje: bolsa recua com IPCA-15 acima do esperado e Jerome Powell no radar

O Ibovespa cai nesta sexta-feira, 25, com investidores repercutindo dados da inflação local. No mercado externo, os investidores acompanharam o discurso do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, no Simpósio de Jackson Hole.

Powell afirmou que o FED pode precisar aumentar ainda mais as taxas de juros para garantir que a inflação americana seja contida. Disse ainda que o FED ainda não concluiu que a sua taxa de juro de referência é suficientemente alta para garantir que a inflação regresse à meta de 2%.

“É função do FED reduzir a inflação para a nossa meta de 2%, e faremos isso. Estamos preparados para aumentar ainda mais as taxas, se necessário, e pretendemos manter a política num nível restritivo até estarmos confiantes de que a inflação reduzir de forma sustentável em direção ao nosso objetivo."

Ibovespa: - 0,58%, 116.314 pontos

O Índice de Preço ao Consumidor Amplo da primeira quinzena de agosto (IPCA-15) saiu acima do esperado nesta manhã. A alta registrada 0,25% ante consenso de 0,17%. No acumulado de 12 meses, o IPCA-15 saltou de 3,19% para 4,24%. A expectativa era de alta para 4,13%.

Os dados acima das projeções de mercado reduzem, em certa medida, a esperança de que o Banco Central aumentasse o ritmo de corte de juros. Segundo a ata do Comitê de Política Monetária (Copom), há unanimidade em manter os cortes de 0,5 em 0,5 ponto percentual. O presidente do BC, Roberto Campos Neto, chegou a dizer que a possibilidade de um ritmo mais intenso de cortes existe, mas dependeria de um processo desinflacionário muito mais intenso que o esperado. Segundo ele, a "barra é alta".

"Com o IPCA-15 de hoje, o mercado irá revisar suas expectativas para cima na inflação de 2023 e 2024. Assim, parte da ancoragem das expectativas será comprometida no curto prazo" disse em nota o economista André Perfeito.

Apesar da surpresa negativa do IPCA-15, investidores esperam que as falas de Jerome Powell tragam algum alento. Seu discurso em Jackson Hole está previsto para às 11h.

Nesse mesmo evento, no ano passado, Powell fez de suas palavras um alerta para um período de juros mais altos, o que fez o S&P 500 cair mais de 3% no dia. Muita coisa mudou desde o último Simpósio de Jackson Hole. A taxa de juro americana subiu de próxima de zero para o maior patamar desde 2008, situando-se entre 5,25% e 5,5%. Agora, investidores querem saber se ainda há espaço para uma nova alta de juros ou se o trabalho já está feito.

Maiores altas do Ibovespa

SMTO3: + 2,62%

PRIO3: + 1,43%

VBBR: + 1,13%

Maiores quedas do Ibovespa

PCAR3: -3,62%

MGLU3: - 2,32%

MRFG3: - 2,36%

Que horas fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h30. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.