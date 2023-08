Inteligência Artificial não salvará ações tech do aperto prolongado do Fed, diz BofA

As ações de tecnologia estão em risco, e o boom da inteligência artificial deverá ser ofuscado pelo impacto de juros altos por muito tempo nos EUA, segundo estrategistas do Bank of America.

Vemos “problemas no segundo semestre”, em vez de uma mudança nas regras do jogo por conta da IA, escreveram estrategistas liderados por Michael Hartnett.

Eles destacaram a incongruência entre a liquidez que o Federal Reserve vem retirando da economia com vendas de sua carteira de títulos e o Nasdaq testando máximas históricas. O BC americano já retirou cerca de US$ 3 trilhões da economia com as vendas durante o atual ciclo de aperto monetário.

O índice Nasdaq 100 caiu 2,2% na quinta-feira, em meio a comentários hawkish de várias autoridades do Fed. A euforia em torno da previsão otimista de vendas da Nvidia, líder de chips para IA, não foi suficiente para conter o tombo.

Os fundos de ações de tecnologia registraram fluxos positivos de US$ 2,3 bilhões na semana até quarta-feira, os maiores ingressos em dez semanas, de acordo com dados da EPFR Global compilados pelo BofA. Os dados não captam os movimentos do mercado na quinta-feira.

Hartnett espera que o S&P 500 caia 4% para 4.200 pontos.

