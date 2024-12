Ibovespa recua com piora das previsões para economia; dólar volta a acelerar

O Ibovespa abriu em queda nesta segunda-feira, 23, com os investidores de olho na piora das previsões para a economia segundo o Boletim Focus, enquanto tentam precificar como deve ser a gestão de Gabriel Galípolo no Banco Central.

Em cenário de maior incerteza, o dólar voltou a se valorizar, passando a subir. O dólar futuro avançava 0,89%, para R$ 6,154.

Ibovespa hoje:

IBOV: -0,68%, para 121.273 pontos

-0,68%, para 121.273 pontos Dólar comercial: +1,27%, a R$ 6,1495

No principal índice da Bolsa, pesam as ações dos bancos, que recuam diante a da piora de cenário. As preferências do Bradesco (BBDC4) caiam 0,97% enquanto os papéis do Itaú (ITUB4) recuavam 1,49%.

Os mercados externos reagem ao acordo do Congresso americano para evitar a paralisação do governo (“shutdown”). O entendimento rejeitou as exigências do ex-presidente Donald Trump de um aumento no teto da dívida até 2025, confirmando as expectativas que surgiam na última sexta-feira. Essa decisão trouxe alívio para investidores e ajudou no desempenho dos mercados asiáticos e europeus nesta segunda-feira, 23.

Como é calculado o índice Bovespa?

O Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média ponderada de uma carteira teórica de ativos. Cada ativo tem um peso na composição do índice, refletindo o desempenho das ações mais negociadas. Se o índice está em 100 mil pontos, o valor da carteira teórica é de R$ 100 mil.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação da B3 vai dar 10h às 18h, com o after market operando das 18h25 às 18h45. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h. Já as negociações com o Ibovespa futuro acontecem das 9h às 18h25.