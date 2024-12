Prosus compra a Decolar por US$ 1,7 bilhão e empresa sairá da bolsa de Nova York

A Despegar (NYSE: DESP), controladora da Decolar no Brasil, anunciou nesta segunda-feira, 23, um acordo definitivo de fusão para ser adquirida pela Prosus, holding de investimentos em tecnologia, por US$ 19,50 por ação.

A transação, avaliada em aproximadamente US$ 1,7 bilhão, será realizada totalmente em dinheiro, oferecendo um prêmio de 34% sobre o preço médio ponderado das ações da Despegar nos últimos 90 dias até 20 de dezembro de 2024.

O acordo prevê que uma subsidiária integral da Prosus se fundirá com a Despegar, que continuará como a entidade sobrevivente. Cada ação será convertida em US$ 19,50 em dinheiro, e as ações preferenciais série A serão canceladas conforme os termos do contrato. A conclusão do processo está prevista para o segundo trimestre de 2025, dependendo da aprovação dos acionistas e das autorizações regulatórias.

Certos acionistas já firmaram acordos de apoio, comprometendo-se a votar a favor da fusão. A transação também não exige uma condição de financiamento, e, após sua conclusão, a Despegar se tornará uma empresa de capital fechado, retirando suas ações da bolsa de valores de Nova York.

Impacto e oportunidades com a Prosus

O Conselho de Administração da Despegar aprovou a fusão, respaldado por recomendação unânime de um comitê independente. Damian Scokin, CEO da empresa, destacou o potencial de crescimento com a entrada no grupo Prosus. “Estamos entusiasmados com essa transação, que nos permitirá acessar recursos avançados de IA, ampliar serviços e entregar maior valor aos nossos clientes e acionistas”, afirmou.

Fabricio Bloisi, CEO do Prosus Group, também enfatizou a sinergia entre as empresas, destacando o potencial da Despegar no setor de turismo: “Nosso objetivo é garantir que a Despegar se beneficie de nosso ecossistema mais amplo, fortalecendo sua posição como líder no mercado latino-americano.”