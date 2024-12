Suzano anuncia aumento de preço para celulose de fibra curta a partir de 2025

As ações da Suzano despontaram entre as maiores altas do Ibovespa nesta segunda-feira, 23, enquanto o principal índice da B3 vivia um pregão adverso.

A favor dos papéis da fabricante de papel e celulose está o reajuste de preços da celulose de eucalipto (fibra curta) anunciado hoje pela companhia, segundo informações de mercado. Um anúncio que se somou a um pregão de forte alta do dólar, que chegou a R$ 6,19 durante a sessão.

O aumento nos preços da celulose passa a valer a partir de 1º de janeiro de 2025.

Para os clientes na Ásia, o reajuste será de US$ 20 por tonelada. Para clientes na Europa e na América do Norte, o aumento será de us$ 100 por tonelada.

Com o aumento, a cotação da matéria-prima irá para U$ 1.100 na Europa e US$ 1.360 na América do Norte. Como o mercado asiático é mais heterogêneo, os valores não foram divulgados.

O anúncio vem num momento em que a companhia vê um cenário mais adverso para os produtores de celulose, devido à sobreoferta da commodity. Os preços devem permanecer estáveis ainda no primeiro semestre e só devem ensaiar uma alta no segundo semestre.