Ibovespa opera em alta e recupera os 145 mil pontos

O Ibovespa opera, nesta quinta-feira, 23, em alta. Por volta das 12h, o índice operava com ganhos de 0,55%, aos 145.592 pontos.

O dólar registrava baixa de 0,23%, cotado a R$ 5,384, no mesmo horário.

Na véspera, o índice fechou em alta de 0,55%, aos 144.872 pontos, sustentado, sobretudo, pelas ações da Vale (VALE3), que subiu 1,78%. A mineradora reportou produção trimestral recorde desde 2018, indicando que seu balanço, divulgado no próximo dia 30, deve vir positivo.

Lula e Galípolo na Indonésia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, durante sua viagem em Jacarta, na Indonésia, disse que pretende disputar um quarto mandato nas eleições de 2026.

Já o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, também em Jacarta, durante o Fórum Econômico Indonésia Brasil, promovido pela ApexBrasil, disse que a expectativa de inflação ainda está fora da meta, mas em processo de desaceleração.

No radar hoje

No Brasil, a agenda doméstica começou logo cedo, às 8h, com a divulgação do Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) da 3ª quadrissemana de outubro pela Fundação Getulio Vargas.

O indicador registrou alta de 0,19%, acumulando 3,66% em 12 meses. Três das oito classes de despesa componentes do índice tiveram desaceleração. A maior contribuição veio do grupo habitação, cuja taxa de variação passou de 1,04% na segunda quadrissemana para -0,03% na terceira.

Às 10h30, a Receita Federal do Brasil apresentou os números de arrecadação de setembro, um dado importante para o acompanhamento do quadro fiscal.

A arrecadação federal somou R$ 216,7 bilhões em setembro, registrando uma alta real de 1,43% em relação ao mesmo mês de 2024 — o melhor desempenho para setembro na série histórica. Sem considerar a inflação, o crescimento foi de 6,67%.

Segundo a Receita Federal, apenas as receitas administradas pelo órgão totalizaram R$ 210,7 bilhões no mês, avanço real de 1,88%. No acumulado do ano, a arrecadação chegou a R$ 2,105 trilhões, aumento real de 3,49%, sendo R$ 2,016 trilhões referentes às receitas administradas, com alta de 4,1%.

No exterior, às 11h, saiu o Índice Preliminar de Confiança do Consumidor de outubro da Comissão Europeia, que subiu para -14,2 no mês, o maior nível em oito meses, de -14,9 em setembro e ante o consenso -15.

Também foram publicadas as vendas de moradias usadas de setembro dos Estados Unidos, que aumentaram 1,5% em relação ao mês anterior, atingindo uma taxa anualizada de 4,06 milhões, maior nível em sete meses, acima dos 4,0 milhões de agosto e abaixo das expectativas de 4,1 milhões.

No fim do dia, às 21h30, o PMI composto preliminar de outubro do Japão — medido pela S&P Global e pelo Jibun Bank — fecha a agenda de indicadores.

A temporada de resultados continua movimentada em Nova York. Após o fechamento, será a vez da Intel e da Ford divulgarem seus balanços trimestrais.

Mercados internacionais

As bolsas asiáticas fecharam mistas nesta quinta-feira, 23, com investidores reagindo à decisão do banco central da Coreia do Sul de manter a taxa básica em 2,5%, em linha com as expectativas, e à escalada das tensões comerciais entre Estados Unidos e China. O Kospi caiu 0,98% e o Kosdaq recuou 0,81%.

No Japão, o Nikkei 225 perdeu 1,3% e o Topix 0,39%. Na Austrália, o ASX 200 ficou estável. Já o Hang Seng de Hong Kong subiu 0,72% e o CSI 300 da China continental avançou 0,3%.

Na Europa, as principais bolsas operam em alta por volta das 12h (horário de Brasília), com o Stoxx 600 avançando 0,37%. O britânico FTSE 100 sobe 0,71% e o francês CAC 40 ganha 0,31%, enquanto o alemão DAX registra alta de 0,15%.

Nos EUA, os índices também operam em alta. O Dow Jones sobe 0,08%, enquanto o S&P 500 ganha 0,34% e o Nasdaq 100 registra alta de 0,66%.