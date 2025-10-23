Dona da Jose Cuervo tem lucro cinco vezes maior, e ações disparam

As ações da Becle, dona da marca Jose Cuervo e maior produtora de tequila do mundo, subiram mais de 10% nesta quinta-feira, 23, após a companhia divulgar resultados trimestrais bem acima das expectativas. O desempenho foi impulsionado pela recuperação da demanda global, pela redução dos custos do agave — principal matéria-prima da bebida — e pela queda no endividamento.

A destilaria mexicana, que também fabrica mezcals, vodcas, gins e uísques, registrou aumento de quase cinco vezes no lucro líquido em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo analistas ouvidos pela Reuters, o resultado reflete o fortalecimento das marcas premium da empresa e o controle de custos após dois anos de volatilidade no setor de bebidas.

Foco em produtos premium e projeções de crescimento para 2026

Durante teleconferência com investidores, o CEO Juan Domingo Beckmann afirmou que o desempenho confirma a eficácia da estratégia de apostar em produtos premium, adotada para ampliar margens e reforçar a presença em mercados de maior valor.

O executivo destacou que a companhia está posicionada para manter crescimento sustentado em 2026, mesmo em um cenário competitivo.

Nos Estados Unidos e Canadá, porém, a empresa ainda enfrenta queda de volumes e receitas. O desempenho negativo foi atribuído à incerteza tarifária e ao boicote canadense a marcas estrangeiras, fatores que pressionaram as vendas.

A empresa já vendeu suas participações na destilaria mexicana Lalo e na fabricante de bebidas energéticas B:oost, e deve continuar se desfazendo de marcas consideradas não essenciais. O objetivo é concentrar esforços em rótulos premium e em mercados de maior retorno, segundo a Reuters.

Cenários

A empresa projeta queda no custo do agave, mas prevê impacto negativo do câmbio no último trimestre do ano, com a valorização do peso mexicano frente ao dólar.

No terceiro trimestre, a valorização da moeda mexicana reduziu o valor em pesos das exportações, mas também contribuiu para diminuir a dívida em dólares.

O movimento foi bem recebido pelos investidores: o avanço das ações nesta quinta-feira adicionou mais de US$ 400 milhões ao valor de mercado da Becle, marcando o melhor desempenho diário desde o início de 2024, segundo a Reuters.

As ações da Becle (CUERVO.MX) registraram forte alta na Bolsa Mexicana de Valores (BMV) nesta quinta-feira, subindo 13,27% e fechando a MX$ 23,90.