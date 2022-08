Ibovespa hoje: Bolsa sobe com impulso de commodities e descola do exterior

O Ibovespa opera em alta nesta terça-feira, 23, puxado pelas ações da Vale e Petrobras, que seguem a valorização de commodities no exterior. O movimento positivo da bolsa brasileira contrasta com a maior cautela no mercado internacional em semana marcada pelo discurso do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, no Simpósio de Jackson Hole.

Expectativas de que Powell adote tom mais contracionista em relação à coletiva da última decisão de juros crescem diante de dados fortes da economia americana.

O discurso, previsto para sexta-feira, 26, será mais um dos ingredientes até a reunião de setembro, para a qual as apostas do mercado seguem dividas entre mais uma alta de 0,75 ponto percentual e uma de 0,50 p.p., mais branda frente ao ajuste anterior.

Preocupações sobre o ritmo do aperto monetário dos Estados Unidos inibem apostas mais fortes em bolsas internacionais, mas têm efeito limitado sobre o mercado de commodities desta terça. O petróleo brent é negociado em alta de mais de 2%, próximo de US$ 99 por barril, com investidores reagindo a um possível corte de oferta por parte da OPEP+.

A possibilidade foi sondada pelo ministro de energia da Arábia Saudita, segundo a mídia estatal SPA. O corte faria frente às negociações por um acordo nuclear com o Irã, que derrubaria sanções ao petróleo persa. O barril de petróleo chegou a cair para quase US$ 91 na semana passada, em meio às negociações de países ocidentais com Irã.

Outra commodity que contribui para a alta do Ibovespa é o minério de ferro, que subiu pouco mais de 1% na China. A apreciação do metal, segundo a Reuters, teria como pano de fundo o pico da temporada de construções de imóveis no país e a pressa para a conclusão dos projetos, previstos para os próximos meses. Siderúrgicas chegam a subir mais de 5% na bolsa.

Apesar da alta das commodities, bolsas americanas abriram próximas da estabilidade, após terem caído mais de 2% na véspera. Na Europa, os principais índices operam no vermelho.

S&P 500 (EUA): - 0,05%

Nasdaq (EUA): + 0,04%

Ações em destaque

Além dos movimentos puxados pelo mercado de commodities, figuram entre as maiores altas do Ibovespa as ações do Magazine Luiza. Os papéis, beneficiados pela melhora da perspectiva para a economia local, salta mais de 7% nesta manhã. No mês, também marcado pela divulgação do balanço do segundo trimestre da companhia, os papéis já acumulam mais de 50% de alta.

Fora do principal índice da bolsa, as ações da Camil sobem mais de 3%. A valorização ocorre em reação à entrada da companhia no setor de biscoitos com a compra da Ciba, da marca Mabel, anunciada nesta manhã. A operação englobou duas plantas industriais mais o licenciamento da marca Toddy para cookies por 10 anos.