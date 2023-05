Ibovespa agora: bolsa busca 111 mil pontos com Petrobras e bancos

Na contramão do exterior, o Ibovespa virou para alta nesta terça-feira, 23, apoiado nas ações da Petrobras (PETR4) e dos grandes bancos, que estão entre os papéis com maior peso na carteira teórica do índice. No cenário macroeconômico, investidores seguem monitorando o andamento do arcabouço fiscal no Brasil e, nos Estados Unidos, o impasse sobre o teto da dívida.

Ibovespa agora

Ibovespa : + 0,79%, 111.084 pontos

Por que o Ibovespa está subindo?

As ações da Petrobras avançam mais de 2% hoje e ajudam a manter o Ibovespa em terreno positivo. O movimento acompanha a alta de mais de 1% do petróleo no mercado internacional, que reage a uma declaração do ministro de energia saudita.

O príncipe Abdulaziz bin Salman disse hoje que os especuladores devem ficar ‘atentos’ e ‘tomar cuidado’ com o pessimismo que vem demonstrando sobre o preço do petróleo.

A declaração foi dada dias antes da reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e Aliados (Opep+), que controla boa parte da oferta mundial de petróleo. Vale lembrar que, em abril, a Opep+ realizou um corte surpresa na produção para assustar os especuladores.

Petrobras ( PETR4 ) : + 2,89%

Petrobras (PETR3) : + 2,83%

Além da Petrobras, os papéis dos grandes bancos também operam em alta e ajudam a manter o Ibovespa no positivo. As ações ligadas aos juros e à economia doméstica vem performando bem nos últimos dias, de olho em melhores perspectivas para a economia com a divulgação positiva da prévia do PIB na semana passada, e também à espera da votação do arcabouço fiscal.

A nova regra que irá substituir o teto de gastos deve ser votada na Câmara amanhã, e a expectativa é de que o arcabouço abra caminhos para um eventual corte de juros.

Bradesco ( BBDC4 ) : + 2,83%

Banco do Brasil ( BBAS3 ) : + 2,49%

Itaú ( ITUB4 ) : + 1,78%

Santander (SANB11) : + 0,50%

Contraponto: exterior e Vale

O movimento no Ibovespa opera na contramão do desempenho das bolsas americanas. Nos Estados Unidos, investidores continuam receosos sobre o impasse a respeito do teto da dívida que, no limite, pode deixar a maior economia do mundo inadimplente.

Os democratas querem aumentar o limite da dívida, enquanto os republicanos são contrários. Na noite de ontem, a reunião entre Joe Biden e Kevin McCarthy, presidente da Câmara, terminou sem um desfecho. Após a conversa, o congressista republicano afirmou que a conversa "foi produtiva", mas que "diferenças sobre os gastos continuam".

Outro fator que pesa negativamente sobre o Ibovespa é a queda das ações da Vale (VALE3) que ontem, inclusive, foi a principal influência para a queda do índice. Hoje, o minério de ferro caiu mais uma vez em Dalian e volta a pressionar negativamente os papéis da mineradora.

Vale (VALE3) : - 1,60%

Maiores altas do Ibovespa

Hapvida (HAPV3) : + 4,05%

Suzano (SUZB3) : + 3,14%

Bradesco (BBDC4) : + 2,83%

Maiores quedas do Ibovespa

BRF (BRFS3) : - 2,95%

Usiminas (USIM5) : - 2,81%

Marfrig (MRFG3) : - 2,73%

