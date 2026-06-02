Ação da Dell beira 100% de alta em oito dias rumo ao recorde em anos

As ações da Dell Technologies vivem dias de euforia em Nova York e estendem o rali nos negócios que antecedem a abertura do mercado nesta terça-feira, 2. A fabricante de computadores e servidores caminha para consolidar sua maior sequência de ganhos diários em mais de oito anos. Os papéis chegaram a subir 1,8% no pré-mercado, cotados a US$ 474,51.

Além disso, a Dell fechou no azul nas últimas oito sessões consecutivas, período em que acumulou uma valorização de 98%, praticamente dobrando de tamanho em pouco mais de uma semana.

Caso encerre o pregão regular em alta hoje, a companhia carimbará sua sequência mais longa de valorização desde março de 2018, de acordo com dados da Dow Jones Market Data divulgados pela Barron's.

Apetite por IA

O apetite dos investidores reflete o apetite por empresas voltadas à inteligência artificial (IA), especialmente desde que a Nvidia lançou um superchip para computadores, a fim de competir com os Macs da Apple, rival da Dell.

A febre do hardware voltado para IA ganhou ainda mais força após a sua concorrente Hewlett Packard Enterprise (HPE) divulgar um balanço sólido para o segundo trimestre e elevar suas projeções para o restante do ano, ampliando o otimismo com o setor.

A receita da HPE na divisão de nuvem e IA alcançou US$ 7,71 bilhões, superando com folga os US$ 6,93 bilhões projetados pelos analistas. Os papéis da companhia saltavam 24% no pré-mercado hoje.

Já a Super Micro Computer, que se transformou em uma das principais montadoras de servidores de IA do mundo, subia 5,1% antes da abertura dos negócios, um ganho que já passava de 26% nas últimas cinco sessões.