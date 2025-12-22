Ibovespa hoje: acompanhe o movimento da bolsa e dólar nesta segunda-feira, 22

Em semana mais curta por conta do feriado de Natal, o Ibovespa opera, na sessão desta segunda-feira, 22, em queda de 0,39% aos 157.862 pontos às 11h. O dólar opera em alta de 0,15% cotado a R$ 5,537 no mesmo horário.

No Brasil, o mercado repercute o Boletim Focus, o Índice de Confiança do Consumidor (ICC), a Pesquisa Firmus do quarto trimestre e os dados de arrecadação de novembro.

No período da tarde, às 14h, o presidente do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, participa de uma reunião com executivos do banco Inter. Às 15h, a Secex apresenta os números semanais da balança comercial.

ICC

Os brasileiros encerraram dezembro com uma percepção mais favorável sobre a economia, e a confiança do consumidor alcançou o nível mais alto em um ano, segundo dados divulgados nesta segunda-feira pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

O ICC subiu 0,4 ponto no último mês do ano, chegando a 90,2 pontos — o maior patamar desde dezembro de 2024, quando marcou 91,3 pontos. Com isso, o indicador registrou a quarta alta consecutiva.

Boletim Focus

O mercado também repercute o Boletim Focus. Analistas consultados pelo BC reduziram as expectativas do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2025 e 2026 e mantiveram de 2027 e 2028. Neste ano, o indicador caiu de 4,36% para 4,33%.

Em 2026, a projeção do IPCA recuou de 4,10% para 4,06%. Em 2027 e 2028, se mantiveram em: 3,80% e 3,50%, respectivamente.

Em relação ao Produto Interno Bruto (PIB), as projeções de 2025 e 2027 foram alteradas, de 2,25% para 2,26% (2025) e de 1,83% para 1,81% (2027). As restantes foram mantidas em 1,80% (2026) e 2% (2028).

Como a última reunião do Copom de 2025 aconteceu na última semana, dia 10 de dezembro, as projeções da Selic para este ano estão encerradas.

Para 2026, o mercado elevou a expectativa de 12,13% para 12,25%. Para 2027, os analistas mantiveram a expectativa em 10,50%. Já a projeção de 2028 foi elevada de 9,50% para 9,75%.

Os economistas do mercado financeiro elevaram a expectativa do dólar para 2025 de R$ 5,40 para R$ 5,43. A projeção da moeda para 2026 ficou estável em R$ 5,50. Para 2027, a expectativa também permaneceu em US$ 5,50. Em 2028, foi elevada de R$ 5,50 para R$ 5,51.

Arrecadação federal

A arrecadação do governo federal registrou crescimento real (após descontada a inflação) de 3,75% em novembro na comparação com o mesmo mês de 2024, e chegou a R$ 226,7 bilhões, informou a Receita Federal nesta segunda-feira, 22. O resultado é o melhor desempenho arrecadatório para o mês da história.

Os valores voltaram a ter um crescimento real após praticamente ficarem estáveis em outubro.

No acumulado do ano, de janeiro a novembro de 2025, a arrecadação alcançou o valor de R$ 2,9 trilhões, alta de 3,25% na comparação com o mesmo período acumulado de 2024. Esse também é o melhor desempenho arrecadatório para o período desde 2000.

Sem considerar os pagamentos atípicos, a receita informa que haveria um crescimento real de 4,51% na arrecadação do período acumulado. Desde 2024, o governo tem registrado recordes consecutivos na arrecadação.

Mercados internacionais

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam em alta nesta segunda-feira, 22, após o banco central da China manter inalteradas as taxas de juros de referência. O PBoC deixou a taxa básica de um ano em 3% e a de cinco anos em 3,5%, decisão esperada pelo mercado.

A bolsa de Hong Kong avançou 0,43%, enquanto o CSI 300 subiu 0,95% na China continental. No Japão, o Nikkei 225 saltou 1,84%, na esteira da decisão recente do Banco do Japão de elevar os juros para 0,75%, e o Topix ganhou 0,64%.

Os mercados da Coreia do Sul e da Austrália também fecharam em alta, com destaque para o sul-coreano Kospi, que avançou 2,12%.

Na Europa, os mercados operam em queda, devolvendo parte do otimismo visto na semana passada. Por volta das 11h (horário de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,36%, após ter atingido máxima histórica no último pregão.

Já os índices dos Estados Unidos operavam em alta na manhã desta segunda-feira. O Nasdaq 100 avançava 1,31%, enquanto o S&P 500 subia 0,88% e o Dow Jones tinha alta de 0,38%.