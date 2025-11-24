Economia

Macro em Pauta

Arrecadação federal chega R$ 261,9 bilhões em outubro e bate novo recorde

No acumulado do ano, de janeiro a outubro de 2025, a arrecadação alcançou o valor de R$ 2,36 trilhões, alta de 3,20%

(Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket/Getty Images)

André Martins
Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 10h32.

Última atualização em 24 de novembro de 2025 às 10h46.

A arrecadação do governo federal registrou crescimento real (após descontada a inflação) de 0,92% em outubro na comparação com o mesmo mês de 2024, e chegou a R$ 261,9 bilhões, informou a Receita Federal nesta segunda-feira, 24. O resultado é o melhor desempenho arrecadatório para o mês da história.

No acumulado do ano, de janeiro a outubro de 2025, a arrecadação alcançou o valor de R$ 2,36 trilhões, alta de 3,20% na comparação com o mesmo período acumulado de 2024. Esse também é o melhor desempenho arrecadatório para o período desde 2000.

Sem considerar os pagamentos atípicos, a receita informa que haveria um crescimento real de 4,84% na arrecadação do período acumulado. Desde 2024, o governo tem registrado recordes consecutivos na arrecadação.

Segundo o Fisco, o aumento arrecadatório pode ser explicado, principalmente, pela elevação da arrecadação do IOF, em razão de alteração na legislação do tributo por meio do Decreto 12.499/25; do crescimento real da arrecadação do IRPJ/CSLL, de 5,54%, em razão, especialmente, da arrecadação pelas empresas do Lucro Presumido; e o crescimento da arrecadação do IRRF incidente nos rendimentos do Capital em razão, especialmente, dos crescimentos observados na arrecadação incidente sobre títulos e fundos de renda fixa e na arrecadação de Juros Remuneratórios sobre o Capital Próprio (JCP).

A alta de indicadores macroeconômicos como a produção industrial, vendas de serviços e massa salarial também influenciaram na alta da arrecadação de tributos.

