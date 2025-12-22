Boletim Focus: mercado diminui projeção do IPCA para 2025 e 2026

Analistas de mercado consultados pelo Banco Central (BC) diminuíram as projeções do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para 2025 e 2026, segundo Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 22.

Para ente ano, a expectativa de inflação foi reduzida de 4,36% para 4,33%. Em 2026, a expectativa diminuiu de 4,10% para 4,06%.

No caso do câmbio e do PIB, as projeções para 2025 foram elevadas de 2,25% para 2,26% e de R$ 5,40 para R$ 5,43, respectivamente.

Boletim Focus hoje

IPCA

A projeção do IPCA para 2025 reduzida de 4,36% para 4,33%. Em 2026, a expectativa diminuiu de 4,10% para 4,06%.

Em 2027, a expectativa ficou estável em comparação à última semana, em 3,80%.

PIB

A expectativa do PIB para 2025 foi elevada de 2,25% para 2,26%. Para 2026, a expectativa ficou estável em 1,80%.

A estimativa de 2027 caiu de 1,83% para 1,81%, enquanto para 2028 permaneceu em 2%.

Selic

Como a última reunião do Copom de 2025 aconteceu na última semana, dia 10 de dezembro, as projeções da Selic para este ano estão encerradas.

Para 2026, o mercado elevou a expectativa de 12,13% para 12,25%. Para 2027, os analistas mantiveram a expectativa em 10,50%. Já a projeção de 2028 foi elevada de 9,50% para 9,75%.

Câmbio

Os economistas do mercado financeiro elevaram a expectativa do dólar para 2025 de R$ 5,40 para R$ 5,43. A projeção da moeda para 2026 ficou estável em US$ 5,50. Para 2027, a expectativa também permaneceu em US$ 5,50. Em 2028, foi elevada de R$ 5,50 para R$ 5,51.