Ibovespa agora: bolsa abre em alta e de olho nas commodities

O Ibovespa desta sexta-feira, 22, abre com leve alta, recuperando uma pequena parte das perdas da véspera. Por aqui, os investidores estão de olho na cotação das commodities e na política monetária do Japão.

Na última quinta, refletindo a decisão do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos), a bolsa teve a sua maior queda desde maio. Embora as taxas de juros tenham sido mantidas, conforme o consenso, os investidores ficaram cautelosos com o comunicado da instituição.

“Para explicar a performance de ontem: tivemos um dia bem negativo em todos os mercados. O Ibovespa caiu mais de 2%. A curva de juros americana abriu muito, o título de dez anos dos EUA subiu ao seu maior patamar desde 2007. Isso mostra o quanto há dessa perspectiva de juros mais altos no país - que foi justamente o que o Fed disse ao longo desta semana”, explica Jerson Zanlonrezi, head da mesa de ações e derivativos do BTG Pactual (mesmo grupo controlador da EXAME).

Ibovespa agora

IBOV: +0,48%, aos 116.704 pontos.

No radar dos investidores, os rumos da política monetária do Japão não passaram batido. Na madrugada, o Bank of Japan (BoJ) manteve a taxa de juros inalterada, com o atual patamar negativo de 0,1%. Além disso, a instituição deu sinais considerados expansionistas pelo mercado, o que contribuiu para a desvalorização do iene frente ao dólar.

E por falar na moeda chinesa, o país voltou a anunciar estímulos para a economia local. Segundo Marcio Riauba, gerente da Mesa de Operações da StoneX, isso tem reflexo tanto na cotação do real quanto no minério de ferro - que impacta diretamente o Ibov, por conta da blue chip Vale (VALE3).

“O minério de ferro nesta madrugada subiu 3%, muito por conta das expectativas de que os estímulos da China e a reposição de estoques nas siderúrgicas vão impulsionar a demanda pela commodity. Isso ajuda na recuperação das moedas emergentes, que também é o caso do real, depois da visão mais hawkish do Fed.”

Dólar hoje

O dólar hoje abriu em queda. Nesta sexta-feira, a moeda americana cai 0,34% a R$ 4,918, após uma véspera de queda generalizada das moedas globais. Na última quinta, o dólar fechou em alta de 1,13%, cotado a R$ 4,935.

Maiores altas do Ibovespa

IRB ( IRBR3 ) : +7,05%

Yduqs ( YDUQ3 ) : +2,33%

Pão de Açúcar (PCAR3) : +1,95%

Maiores quedas do Ibovespa

BRF ( BRFS3 ) : -1,95%

Carrefour ( CRFB3 ) : - 1,41%

Azul (AZUL4) : - 1,18%

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h30. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.