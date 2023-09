IRB (IRBR3) lucra R$ 22,3 milhões em julho e ações saltam quase 6%

O IRB (IRBR3) reportou, na noite da última quinta-feira, 21, um lucro líquido de R$ 22,3 milhões referentes a julho. A resseguradora reverteu o prejuízo de R$ 58,9 milhões contabilizados no mesmo mês do ano passado e, no pregão desta sexta, 22, suas ações estão na liderança das maiores altas do dia.

Por volta das 12h15, o IRBR3 subiam 5,64%, cotado a R$ 41,94. O Ibovespa, por sua vez, opera com alta de 0,28%, aos 116.467 pontos.

Os dados da empresa fazem parte do relatório periódico, que é enviado mensalmente à Superintendência de Seguros Privados (Susep). Confira abaixo os números divulgados pela empresa:

Em fato relevante, o IRB destaca que uma operação de LPT (Loss Portfolio Transfer), no mês de julho, agravou a linha de Prêmios Retrocedidos em R$189,2 milhões e aliviou a linha de Sinistros Retidos em R$175,0 milhões.

“Excluindo-se estes efeitos, o índice de sinistralidade seria de 58,6%, o índice de comissionamento de 21,0% e o de despesas administrativas de 8,4%, que resultaria em um índice combinado de 95,3%”, diz o comunicado.