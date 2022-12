Ibovespa hoje: bolsa sobe à espera de 2º turno da PEC da Transição na Câmara

O Ibovespa sobe nesta quarta-feira, 21, com investidores aguardando a votação em segundo turno da PEC da Transição. Mais cedo, o principal índice da B3 chegou a se aproximar dos 108.000, mas perdeu força. O texto foi aprovado em primeiro turno por deputados na última noite, com a redução do impacto fiscal de R$ 168 bilhões de dois para um ano. O dólar recua nesta tarde.

Ibovespa: + 0,40%, 107.228 pontos

+ 0,40%, 107.228 pontos Dólar: - 0,22%, R$ 5,195

Com a aprovação da PEC no segundo turno, a proposta deverá voltar ao Senado. A expectativa é de que os senadores respeitem as negociações da Câmara e não façam novos ajustes.

"O mercado vem operando em alta volatilidade, com reflexos da espera pelo segundo turno da votação da PEC", disse Marcio Riauba, gerende da mesa de câmbio da Stonex.

A redução do período de vigência dos gastos atrelados à PEC era esperada pelo mercado, sendo precificada nos últimos pregões. Na véspera, o Ibovespa subiu mais de 2%, com ações de empresas ligadas à atividade local figurando entre os maiores ganhos.

O cenário, apesar da alta do Ibovespa, é diferente nesta quarta. Varejistas, que estiveram na ponta positiva, hoje, devolvem parte dos ganhos das sessões anteiores. Já as maiores altas são concentradas em casos corporativos.

Magazine Luiza (MGLU3): - 6,03%

Americanas (AMER3): - 2,17%

"Acredito que o movimento é justificado de realização dos lucros de uma parte de investidores diante das altas dos últimos dois dias", comentou Elcio Cardozo, sócio da Matriz Capital.

Entre as maiores altas do dia estão as ações da SulAmérica e Rede D'Or, que receberam recentemente o aval de órgãos regulatórios para a combinação de negócios. Outro destaque positivo são as ações do IRB Brasil, que apresentou dados operacionais do mês de outubro.

SulAmérica (SULA11): + 6,57%

Rede D'Or (RDOR3): + 5,02%

IRB Brasil (IRBR3): + 16,05%

A maior cautela da bolsa brasileira contrasta com as altas do mercado internacional. Em Wall Street, as bolsas operam em firme alta, tendo como pano de fundo resultados melhores que o esperado para Nike e FedEx.