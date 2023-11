Ibovespa agora: bolsa opera em queda com ata do Fed no radar

Após atingir o maior nível em dois anos na véspera, o Ibovespa desta terça-feira, 21, opera em baixa. No radar dos investidores está a ata da última decisão do Federal Reserve (Fed, banco central americano), a agenda política brasileira — e também possíveis mudanças na Petrobras (PETR4) —, além de uma nova alta do minério de ferro diante de novos estímulos do governo chinês na economia local.

De olho nos Estados Unidos, os mercados globais mantêm a cautela antes da divulgação da ata da última reunião do Fomc, o comitê de política econômica do Fed. Na ocasião, foi mantido inalterado o percentual entre 5,25% e 5,5%. Leonel Mattos, analista de Inteligência de Mercado da StoneX, explica que a última decisão do Fed marcou um momento de inflexão nas interpretações e nas expectativas para a economia americana.

Afinal, no comunicado e entrevista coletiva a instituição adotou um discurso mais cauteloso e com "indícios suaves", que podem sugerir a possibilidade de encerramento do ciclo de alta de juros. "Isso não foi dito de maneira explícita, visto que Fed busca deixar diversas opções sobre a mesa e afirmou que não hesitaria reiniciar um ciclo de alta de juros se algum dado avance fora do esperado ou a inflação volte a subir. Mas trouxe como elemento novo que se a inflação continuar caindo ou o rendimento dos treasuries continue pressionando as condições financeiras nos EUA, o Fed não elevaria mais os juros americanos."

Ibovespa agora

IBOV: -0,14%, aos 125.779 pontos.

De volta ao Brasil, o mercado observa atentamente a agenda política. Nesta terça-feira, a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado se reúne para votar o projeto de lei que define a tributação de fundos exclusivos e offshores. A proposta é considerada essencial pelo ministério da Fazenda para o governo conseguir aumentar a arrecadação federal em 2024 e zerar o déficit nas contas públicas.

Mas é a reunião das 15h entre o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, com o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, que tem aguçado as expectativas. Isso porque ruídos políticos dão conta que o comandante da estatal pode estar sendo pressionado, devido à política de preços dos combustíveis, e pode estar com a sua posição em jogo. Além de Lula e Prates, participam os ministros Rui Costa (Casa Civil), Fernando Haddad (Fazenda) e Alexandre Silveira (Minas e Energia).

Diante dessas incertezas, as ações preferenciais da companhia operam com queda de 1,61% pouco após a abertura do Ibovespa. Queda também nos papéis PETR3, que recuam 1,78%. Vale lembrar que, nesta terça-feira, a Petrobras realiza o pagamento da primeira parcela dos dividendos anunciados no segundo trimestre.

Por fim, o minério de ferro atingiu a cotação mais alta desde fevereiro, em meio ao otimismo crescente de que as medidas de estímulo na China darão impulso à demanda. Na bolsa de Dalian, a commodity teve alta de 1,93%, a 978,5 iuanes (aproximadamente US$ 137,58). Diante disso, a Vale (VALE3) lidera as altas do Ibovespa pouco após a abertura do mercado.

Dólar hoje

O dólar hoje opera em alta. Nesta terça, a moeda americana sobe 0,54%, a R$ 4,878. Na segunda, o dólar fechou em baixa de 1,10%, cotado a R$ 4,85.

Maiores altas do Ibovespa

Vale ( VALE3 ) : +2,36%

Bradespar ( BRAP4 ): +2,31%

Gerdau (GGBR4): +1,96%

Maiores quedas do Ibovespa

MRV ( MRVE3 ) : -3,01%

Azul ( AZUL4 ): -2,96%

Hapvida (HAPV3) : -2,37%

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 18h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 18h25 e 18h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.