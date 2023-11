MRV (MRVE3) tem preço-alvo cortado pelo Santander e ações desabam quase 5%

Um cenário mais desafiador para as operações da MRV (MRVE3) nos Estados Unidos fez os analistas do Santander rever as projeções de lucro da construtora. Embora tenha mantido a recomendação outperform para os papéis da companhia, o preço-alvo foi cortado de R$ 20 para R$ 16. Por volta das 13h50, a MRVE3 era a segunda maior queda do Ibovespa, recuando 4,82%.

Em relatório publicado nesta terça-feira, 21, o Santander destaca que permanece confiante com as perspectivas de médio e longo prazo para as operações da subsidiária da MRV nos EUA, a Resia. Isso porque há um elevado déficit habitacional e a deterioração na acessibilidade da propriedade habitacional do país. Contudo, os analistas apontam que as perspectivas do semestre para novos empreendimentos podem ser refletir os seguintes fatores:

altos encargos com aluguéis e aumento da alavancagem/inadimplência do consumidor;

custos de construção elevados,;

taxas elevadas de financiamento à construção ;

perspectiva incerta em relação às taxas máximas de saída.

“Esta combinação, na nossa opinião, deverá resultar numa perspectiva mais difícil para a Resia durante os próximos anos, o que nos levou a rever as nossas estimativas”, diz o relatório.

Recomendação da MRV (MRVE3)

Ainda assim, o banco não mudou a sua recomendação para os papéis MRVE3. Os analistas do banco destacam que a construtora apresentou um balanço patrimonial mais saudável por conta do follow-on concluído em julho deste ano. Além disso, há uma perspectiva positiva sobre a inflação, juntamente com mudanças no programa Minha Casa, Minha Vida, que deve apoiar a recuperação das operações da MRV no Brasil.

“A MRV está sendo negociada, atualmente, a um preço da ação ao valor patrimonial (P/BV) de 12 meses à frente de 0,8x, cerca de 43% abaixo de sua média histórica (desde o IPO) e aproximadamente 38% abaixo das construtoras sob nossa cobertura. Ainda assim, por enquanto mantemos a preferência pela Direcional”, diz o relatório.

