Filhote de hipopótamo de Pablo Escobar é resgatado na Colômbia; veja fotos

Um filhote de hipopótamo descendente da população introduzida ilegalmente pelo narcotraficante Pablo Escobar foi resgatado na Colômbia após ser encontrado sozinho, desidratado e desnutrido às margens de um rio no departamento de Antioquia.

O animal foi localizado por pescadores em uma área rural do município de Puerto Nare, escondido entre arbustos e sem a presença da mãe. Após exames, veterinários constataram um quadro avançado de desidratação e desnutrição.

Depois de ser estabilizado, o filhote foi transferido para um santuário de hipopótamos na antiga Fazenda Nápoles, hoje transformada em parque temático.

Resgate do hipopótamo: filhote foi encontrado desidratado e foi levado por veteninários (AFP)

Segundo as autoridades ambientais da região, o filhote permanecerá sob cuidados veterinários no santuário da Fazenda enquanto recebe tratamento para recuperar o peso e a hidratação.

O caso volta a chamar atenção para um problema que se arrasta há mais de quatro décadas na Colômbia, um legado da era Pablo Escobar que se transformou em uma das maiores crises envolvendo espécies invasoras da América Latina.

Como surgiu a colônia de hipopótamos de Escobar

A história começou na década de 1980, quando Pablo Escobar importou ilegalmente quatro hipopótamos — um macho e três fêmeas — para o zoológico particular construído em sua Fazenda Nápoles, cerca de 150 quilômetros de Medellín.

Após a morte do traficante, em 1993, os animais permaneceram na propriedade e alguns escaparam para a bacia do rio Magdalena. Sem predadores naturais, com abundância de água e condições climáticas favoráveis, os hipopótamos passaram a se reproduzir rapidamente.

Hoje, o Ministério do Meio Ambiente colombiano estima que existam cerca de 200 hipopótamos vivendo em liberdade, formando a maior população da espécie fora da África.

Espécie invasora virou problema ambiental

O crescimento da população transformou os hipopótamos em uma das principais preocupações ambientais da Colômbia. Os animais alteram o equilíbrio dos ecossistemas aquáticos, competem com espécies nativas por alimento e espaço e já foram responsáveis por ataques a moradores e pescadores que vivem próximos ao rio Magdalena.

Tratamento: filhote de hipopótamo é parte de uma colônia de mais de 200 animais abandonados por Pablo Escobar (AFP)

Estudos citados por autoridades ambientais indicam que, sem medidas de controle, a população continuaria crescendo rapidamente nas próximas décadas.

Depois de anos tentando conter a expansão por meio de esterilizações e outras estratégias de manejo, o governo colombiano aprovou neste ano um plano para sacrificar cerca de 80 hipopótamos, argumentando que as alternativas adotadas até agora não conseguiram frear a reprodução da espécie.

Bilionário indiano ofereceu abrigo para os animais

Antes da decisão pelo abate, uma proposta internacional chamou atenção. Em abril deste ano, Anant Ambani, filho do bilionário indiano Mukesh Ambani, ofereceu-se para receber parte dos hipopótamos em seu zoológico privado, o Vantara, no estado de Gujarat, na Índia.

Em carta enviada ao Ministério do Meio Ambiente colombiano, a direção do complexo afirmou estar disposta a oferecer "cuidados por toda a vida" aos animais, defendendo que "toda vida importa" e que existe uma responsabilidade compartilhada pela proteção das espécies.

Até o momento, porém, o governo colombiano não anunciou qualquer acordo relacionado à proposta. Especialistas também apontaram desafios logísticos e ambientais para uma eventual transferência dos hipopótamos para outro continente.

Com AFP