Lovable na prática: o guia para profissionais criarem apps com inteligência artificial (Lovable/Divulgação)
Jornalista
Publicado em 5 de agosto de 2026 às 15h13.
A inteligência artificial deixou de ser usada apenas para gerar textos, imagens ou planilhas. Novas plataformas permitem transformar descrições escritas em aplicativos funcionais, mesmo para quem não tem experiência em programação. Uma das ferramentas que ganhou espaço nesse cenário é o Lovable.
O serviço utiliza modelos de IA para interpretar comandos em linguagem natural e gerar interfaces, bancos de dados e fluxos básicos de funcionamento.
Na prática, um profissional pode descrever o que precisa, como um controle de clientes, um painel de vendas ou um sistema interno de solicitações, e receber uma primeira versão pronta para edição.
O Pré-MBA em Inteligência Artificial da Saint Paul e EXAME custa R$ 37 e apresenta aplicações práticas de IA para profissionais e empresas.
O Lovable é uma plataforma de desenvolvimento no-code, ou seja, sem necessidade de escrever código manualmente para começar um projeto.
O usuário descreve o aplicativo desejado em um campo de texto, e a IA monta automaticamente:
Segundo a própria empresa, a proposta é reduzir o tempo necessário para criar protótipos e ferramentas de uso interno.
O acesso é feito pelo site do Lovable. Após o cadastro, a plataforma abre um espaço semelhante a um chat.
O ponto mais importante é fornecer um prompt claro.
Exemplo simples:
“Crie um aplicativo para controle de despesas de uma pequena empresa com login, cadastro de gastos, categorias, relatório mensal e gráfico de despesas.”
Quanto mais detalhes forem incluídos, melhor tende a ser o resultado inicial.
A IA gera automaticamente uma estrutura navegável. O usuário pode testar botões, inserir dados fictícios e verificar se o fluxo faz sentido.
As mudanças também são feitas por texto.
Exemplos:
Um gestor comercial pode criar um painel com:
Equipes de suporte podem montar um sistema simples para registrar chamados, acompanhar status e gerar relatórios de produtividade.
Profissionais de RH conseguem estruturar um fluxo de candidatos com etapas como inscrição, entrevista, teste técnico e contratação.
Por R$ 37, o Pré-MBA em Inteligência Artificial da Saint Paul e EXAME mostra como aplicar ferramentas de IA em processos de RH, gestão, marketing e operações.
O desempenho da inteligência artificial depende da qualidade da instrução fornecida.
“Crie um app de vendas.”
“Crie um aplicativo para uma loja de roupas com cadastro de produtos, controle de estoque, registro de vendas, painel com faturamento diário e acesso para dois tipos de usuários: vendedor e gerente.”
A segunda versão fornece contexto, funcionalidades e perfis de acesso, permitindo uma resposta mais útil.
Apesar da praticidade, o Lovable não elimina completamente a necessidade de validação humana.
Alguns pontos exigem atenção:
Para aplicações críticas, especialistas recomendam revisar a arquitetura e realizar testes antes da implantação.
A ferramenta tende a ser mais útil para:
Ela pode reduzir o tempo entre a concepção de uma ideia e a criação de uma versão utilizável para testes com usuários reais.
Um caminho prático para começar é seguir estes passos:
Esse processo ajuda a entender como a inteligência artificial pode ser aplicada para criar soluções digitais sem depender de conhecimento técnico avançado, ampliando as possibilidades de produtividade e inovação no ambiente profissional.
O Pré-MBA em Inteligência Artificial da Saint Paul e EXAME, disponível por R$ 37, é uma opção para profissionais que desejam aprender a usar IA de forma estratégica e aplicada aos negócios.