Lovable na prática: o guia para profissionais criarem apps com inteligência artificial

A inteligência artificial deixou de ser usada apenas para gerar textos, imagens ou planilhas. Novas plataformas permitem transformar descrições escritas em aplicativos funcionais, mesmo para quem não tem experiência em programação. Uma das ferramentas que ganhou espaço nesse cenário é o Lovable.

O serviço utiliza modelos de IA para interpretar comandos em linguagem natural e gerar interfaces, bancos de dados e fluxos básicos de funcionamento.

Na prática, um profissional pode descrever o que precisa, como um controle de clientes, um painel de vendas ou um sistema interno de solicitações, e receber uma primeira versão pronta para edição.

O Pré-MBA em Inteligência Artificial da Saint Paul e EXAME custa R$ 37 e apresenta aplicações práticas de IA para profissionais e empresas.

O que é o Lovable

O Lovable é uma plataforma de desenvolvimento no-code, ou seja, sem necessidade de escrever código manualmente para começar um projeto.

O usuário descreve o aplicativo desejado em um campo de texto, e a IA monta automaticamente:

telas e componentes visuais;

formulários e menus;

estrutura inicial de dados;

regras simples de interação;

integração com serviços externos em alguns casos.

Segundo a própria empresa, a proposta é reduzir o tempo necessário para criar protótipos e ferramentas de uso interno.

Como começar a usar o Lovable

1. Criar uma conta

O acesso é feito pelo site do Lovable. Após o cadastro, a plataforma abre um espaço semelhante a um chat.

2. Descrever o projeto

O ponto mais importante é fornecer um prompt claro.

Exemplo simples:

“Crie um aplicativo para controle de despesas de uma pequena empresa com login, cadastro de gastos, categorias, relatório mensal e gráfico de despesas.”

Quanto mais detalhes forem incluídos, melhor tende a ser o resultado inicial.

3. Revisar a primeira versão

A IA gera automaticamente uma estrutura navegável. O usuário pode testar botões, inserir dados fictícios e verificar se o fluxo faz sentido.

4. Pedir alterações

As mudanças também são feitas por texto.

Exemplos:

“Adicione um campo de fornecedor”

“Troque o gráfico de pizza por barras”

“Inclua filtro por período”

“Crie uma tela separada para aprovação de despesas”

Exemplos práticos para profissionais

Dashboard de vendas

Um gestor comercial pode criar um painel com:

metas mensais;

valor vendido por vendedor;

ranking da equipe;

gráfico de evolução semanal.

Controle de atendimento

Equipes de suporte podem montar um sistema simples para registrar chamados, acompanhar status e gerar relatórios de produtividade.

Gestão de recrutamento

Profissionais de RH conseguem estruturar um fluxo de candidatos com etapas como inscrição, entrevista, teste técnico e contratação.

Por R$ 37, o Pré-MBA em Inteligência Artificial da Saint Paul e EXAME mostra como aplicar ferramentas de IA em processos de RH, gestão, marketing e operações.

O que é importante saber sobre prompts

O desempenho da inteligência artificial depende da qualidade da instrução fornecida.

Prompt genérico

“Crie um app de vendas.”

Prompt mais eficiente

“Crie um aplicativo para uma loja de roupas com cadastro de produtos, controle de estoque, registro de vendas, painel com faturamento diário e acesso para dois tipos de usuários: vendedor e gerente.”

A segunda versão fornece contexto, funcionalidades e perfis de acesso, permitindo uma resposta mais útil.

Limitações da ferramenta

Apesar da praticidade, o Lovable não elimina completamente a necessidade de validação humana.

Alguns pontos exigem atenção:

regras complexas de negócio;

segurança de dados sensíveis;

integração com sistemas corporativos;

controle de permissões avançadas;

conformidade com a LGPD .

Para aplicações críticas, especialistas recomendam revisar a arquitetura e realizar testes antes da implantação.

Quando vale usar o Lovable

A ferramenta tende a ser mais útil para:

protótipos rápidos ;

validação de ideias;

ferramentas internas de equipes;

automações simples;

painéis administrativos;

sistemas de uso temporário ou experimental.

Ela pode reduzir o tempo entre a concepção de uma ideia e a criação de uma versão utilizável para testes com usuários reais.

O que fazer hoje para testar a ferramenta

Um caminho prático para começar é seguir estes passos:

Escolha um problema específico do seu trabalho. Liste as informações que precisam ser registradas. Defina quem usará o sistema. Escreva um prompt detalhado com objetivo, telas e funcionalidades. Gere a primeira versão no Lovable. Teste com dados reais por alguns dias. Ajuste o fluxo usando novos comandos de texto.

Esse processo ajuda a entender como a inteligência artificial pode ser aplicada para criar soluções digitais sem depender de conhecimento técnico avançado, ampliando as possibilidades de produtividade e inovação no ambiente profissional.

O Pré-MBA em Inteligência Artificial da Saint Paul e EXAME, disponível por R$ 37, é uma opção para profissionais que desejam aprender a usar IA de forma estratégica e aplicada aos negócios.