Após forte queda na sexta, Ibovespa abre em alta de 0,4%

IBOV: +0,41%, aos 133.923 pontos

Dólar: -0,37%, cotado a R$ 5,5592

No radar hoje

A semana começa com os mercados atentos ao embate entre Brasília e Washington. A crise ganhou novo fôlego na sexta-feira à noite, após os EUA anunciarem a revogação dos vistos de ministros do STF. A reação de Lula foi imediata: o presidente classificou o gesto como “inaceitável”.

Nesta segunda-feira, Lula está no Chile, onde participa (às 10h30) de um encontro com presidentes de esquerda promovido pelo presidente chileno Gabriel Boric. No evento, Lula deve buscar apoio internacional contra o uso político das tarifas comerciais e provavelmente irá propor taxações sobre big techs americanas.

Nos bastidores, o governo já mapeia possíveis medidas de retaliação, como a quebra de patentes e a intensificação da fiscalização sobre remessas ao exterior. A Advocacia-Geral da União (AGU), por sua vez, solicitou ao STF uma investigação sobre possível insider trading no câmbio, após movimentações bilionárias nas vésperas do anúncio do tarifaço.

Em entrevista ao Jornal da CBN nesta segunda-feira, 21, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a tarifa de 50% imposta pelos EUA contra produtos brasileiros decorre da relação pessoal entre Donald Trump e Jair Bolsonaro, e não de questões comerciais objetivas.

Haddad disse que o governo Lula já esperava algum tipo de retaliação, mas classificou o tarifaço como imprevisível. O ministro ressaltou que o Brasil já se reuniu diversas vezes com autoridades americanas neste ano, sempre com abertura ao diálogo, e reiterou que o país não vai abandonar a mesa de negociação.

Mais tarde, às 15h, o Ministério da Indústria e Comércio publica a balança comercial semanal.

Boletim Focus

O Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 21, mostrou nova queda nas expectativas de inflação para 2025, com o IPCA recuando de 5,17% para 5,10%, na oitava revisão consecutiva para baixo. A projeção para 2026 também foi ajustada, de 4,50% para 4,45%, enquanto as estimativas para 2027 e 2028 seguiram estáveis em 4,00% e 3,80%, respectivamente. Apesar do alívio nas projeções, a inflação de 2025 ainda permanece acima do teto da meta do Banco Central.

Para o PIB, a projeção para 2025 foi mantida em 2,23%, mas a expectativa para 2026 caiu levemente de 1,89% para 1,88%. A taxa Selic esperada para este ano segue em 15%, com previsão de encerrar 2026 em 12,50%. No câmbio, as estimativas para o dólar seguem estáveis, com o mercado prevendo a moeda em R$ 5,65 em 2025 e R$ 5,70 nos anos seguintes.

Já a segunda prévia de julho do Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M), amplamente utilizado para reajustes em contratos de aluguel, registrou queda de 0,89%, segundo a Fundação Getulio Vargas (FGV). O recuo foi um pouco menos intenso do que o registrado na mesma leitura de junho, quando o índice caiu 0,97%.

O resultado reflete uma retração mais moderada no Índice de Preços ao Produtor Amplo (de -1,58% para -1,39%), além da desaceleração do Índice de Preços ao Consumidor (de 0,23% para 0,14%) e do Índice Nacional de Custo da Construção (de 1,08% para 0,64%).

Mercados internacionais

Os futuros de Nova York indicavam abertura positiva nos mercados americanos, impulsionados pela expectativa com os resultados das big techs ao longo da semana. O Dow Jones subia 0,19%, enquanto o S&P 500 avançava 0,17%. Já os futuros do Nasdaq 100, índice fortemente ligado às empresas de tecnologia, registravam alta de 0,15%.

As bolsas da Ásia fecharam majoritariamente em alta nesta segunda-feira, 21. Em Hong Kong, o índice Hang Seng subiu 0,68%, enquanto o CSI 300, que reúne as maiores empresas listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,67%. Na Coreia do Sul, o Kospi teve alta de 0,71%, e o Kosdaq, focado em empresas de menor capitalização, ganhou 0,12%. A exceção foi a Austrália, onde o S&P/ASX 200 caiu 1,02%. No Japão, os mercados estão fechados hoje por conta de feriado local.

Na China, o Banco Central manteve inalteradas as taxas de juros para empréstimos de um ano (3%) e cinco anos (3,50%), em linha com as projeções do mercado. A decisão reforça o tom moderado da política monetária chinesa e veio acompanhada de alta nas bolsas locais, com destaque para ações de tecnologia impulsionadas pela expectativa de retomada das vendas de chips da Nvidia no país.

Já na Europa, cresce a tensão com os Estados Unidos. Segundo o Wall Street Journal, a União Europeia se prepara para adotar medidas retaliatórias contra empresas americanas caso as negociações comerciais não avancem antes do prazo final de 1º de agosto, imposto por Trump para a entrada em vigor de novas tarifas.

Por volta das 10h, os principais índices europeus operavam em queda. O CAC 40, de Paris, liderava as perdas com baixa de 0,69%, seguido pelo índice europeu Stoxx 600, que recuava 0,31%. O DAX, de Frankfurt, caía 0,28%, enquanto o FTSE 100, de Londres, tinha leve baixa de 0,07%.