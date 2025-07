Governo Trump vai proibir entrada de 'Moraes e seus aliados' nos EUA, diz secretário de Estado

O governo de Donald Trump anunciou nesta sexta-feira, 18, a proibição de entrada nos Estados Unidos do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), seus familiares e "seus aliados" na corte.

A medida foi adotada após o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e outros aliados do ex-presidente terem se deslocado a Washington em busca de sanções contra o ministro.

O anúncio foi realizado pelo secretário de Estado, Marco Rubio, em suas redes sociais. "Ordenei a revogação de visto para Moraes e seus aliados na corte, assim como para familiares diretos imediatamente", afirmou Rubio.

.@POTUS made clear that his administration will hold accountable foreign nationals who are responsible for censorship of protected expression in the United States. Brazilian Supreme Federal Court Justice Alexandre de Moraes's political witch hunt against Jair Bolsonaro created a…

— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) July 18, 2025