"Inaceitável e arbitrária", afirma Lula sobre revogação de vistos de ministros do STF pelos EUA

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva classificou como “inaceitável” a decisão dos Estados Unidos de revogar os vistos de entrada de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Em nota divulgada neste sábado, 19, pela Presidência da República, Lula repudiou a medida, a qual chamou de "arbitrária e completamente sem fundamento".

O chefe do Executivo brasileiro também prestou solidariedade aos magistrados da Corte e afirmou que “nenhum tipo de intimidação ou ameaça” poderá comprometer o compromisso das instituições nacionais com a defesa do Estado Democrático de Direito.

A decisão foi anunciada na sexta-feira, 18, pelo secretário de Estado norte-americano, o republicano Marco Rubio, em publicação nas redes sociais. Segundo Rubio, os vistos dos ministros Alexandre de Moraes, assim como de seus familiares e “aliados no tribunal”, foram revogados. A medida também foi estendida a outros integrantes do STF, como Luís Roberto Barroso, Dias Toffoli, Cristiano Zanin, Flavio Dino, Cármen Lúcia, Edson Fachin e Gilmar Mendes.

Em evento, realizado nesta semana no Ceará, o presidente Lula afirma que será candidato em 2026 se tiver saúde. "Não vou deixar o país ser governado por malucos".

Veja nota na íntegra do presidente Luiz Inácio Lula da Silva:

Minha solidariedade e apoio aos ministros do Supremo Tribunal Federal atingidos por mais uma medida arbitrária e completamente sem fundamento do governo dos Estados Unidos.

A interferência de um país no sistema de Justiça de outro é inaceitável e fere os princípios básicos do respeito e da soberania entre as nações.

Estou certo de que nenhum tipo de intimidação ou ameaça, de quem quer que seja, vai comprometer a mais importante missão dos poderes e instituições nacionais, que é atuar permanentemente na defesa e preservação do Estado Democrático de Direito.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA

Presidente da República

https://x.com/LulaOficial/status/1946556466665529728