Ibovespa opera sem direção única com ata do Fed e bancos no radar

O Ibovespa opera sem direção única nesta quarta-feira, 20. Por volta das 12h30, o índice registrava queda de 0,04%, aos 134.380 pontos. No mesmo horário, o dólar caía 0,55%, a R$ 5,469. Hoje, investidores acompanham a divulgação da ata do Federal Reserve (Fed, banco central americano) e têm os bancos no radar.

Isso porque, na véspera, o Ibovespa caiu 2,10%, aos 134.432 pontos, pressionado por fortes perdas no setor bancário após decisão do STF sobre a Lei Magnitsky. Banco do Brasil (BBAS3) recuou 5,79%, Itaú (ITUB4) caiu 3,05%, Bradesco (BBDC4) 3,43%, BTG Pactual (BPCA11) 5,13% e Itaúsa 3,31%.

Ibovespa hoje

IBOV: -0,04%, aos 134.380 pontos

Dólar: -0,55%, a R$ 5,469

No radar hoje

A agenda internacional tem como destaque a divulgação da ata do Federal Reserve (Fed), às 15h, além dos discursos de Christopher Waller, cotado para suceder Jerome Powell, e Raphael Bostic, do Fed de Atlanta. À noite, começa o simpósio de Jackson Hole, que reúne autoridades monetárias globais.

O debate sobre política monetária ganhou novo ingrediente político nesta quarta-feira. O presidente Donald Trump pediu a renúncia da diretora do Fed, Lisa Cook, após reportagem da Bloomberg sobre uma investigação de possível fraude hipotecária. Pouco antes, ele também voltou a atacar Powell, acusando-o de prejudicar o setor imobiliário por manter juros altos.

No Brasil, a Genial/Quaest divulgou pesquisa que mostra leve melhora na avaliação do governo Lula: a aprovação subiu para 46% em agosto, frente a 43% em julho.

Mais tarde, às 14h, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participa do 1º Seminário de Governança, Riscos, Controle e Integridade, enquanto o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, fala às 18h em conferência do Santander.

O Cade julga hoje a fusão entre BRF e Marfrig.

Mercados internacionais

Na Ásia, os índices fecharam majoritariamente em queda nesta quarta-feira. O japonês Nikkei 225 recuou 1,51% e o Topix caiu 0,57%, enquanto Taiwan liderou as perdas, com baixa de 2,99%. Na Coreia do Sul, o Kospi cedeu 0,68% e o Kosdaq caiu 1,31%. Na contramão, o CSI 300, da China, avançou 1,14%.

Na Europa, os mercados fecharam mistos. O Stoxx 600 subiu 0,16%, apoiado por alta do FTSE 100, em Londres (+1,16%), enquanto o DAX recuava 0,74% em Frankfurt, e o CAC 40, em Paris, caía 0,12%.

Em Nova York, os índices operavam mistos por volta das 12h30. O Dow Jones subia 0,10%, enquanto o S&P 500 recuava 0,52% e o Nasdaq 100 desvalorizava 1,13%.