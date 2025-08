Acionistas da BRF (BRFS3) aprovam fusão com a Marfrig (MRFG3)

A BRF (BRFS3) aprovou nesta terça-feira, 5, a incorporação de suas ações pela Marfrig (MRFG3) com o apoio de 78,39% dos votos. A aprovação, antecipada pelos votos recebidos à distância e divulgados no fim de semana, foi ratificada em assembleia realizada na manhã de hoje e que durou menos de 40 minutos.

"A validação da maioria dos minoritários reforça ainda a confiança no processo, conduzido com higidez e em estrita conformidade com os protocolos legais e regulatórios aplicáveis, seguindo as melhores práticas de governança corporativa", ressalta BRF em nota.

Para que a operação seja consumada, ainda é necessária a aprovação da AGE da Marfrig, também marcada para esta terça-feira, às 15h.

A união dá origem a um grupo de com mais de R$ 150 bilhões em receita, unindo a operação de carne bovina da Marfrig, os negócios de aves e suínos da BRF e a americana National Beef, e está sujeita também à avaliação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). As empresas estimam sinergias de R$ 800 milhões ao ano.

A AGE da BRF, inicialmente agendada para o dia 18 de junho, havia sido adiada duas vezes devido a exigências da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).