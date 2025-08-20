BTG Pactual lança campeonato trader com prêmio de R$ 1 milhão; veja como participar

O BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME) anunciou a abertura de inscrições para a Copa BTG Trader, um dos maiores campeonatos do gênero no Brasil.

Realizada em ambiente simulado, a competição propõe dinâmica gamificada por um período de três semanas, em que os participantes terão de mostrar a sua habilidade para tomar decisões de investimento e obter o maior lucro a partir do montante inicial proposto, que será o mesmo para todos os participantes.

No total, serão distribuídos mais de R$1,25 milhão em prêmios, sendo R$1 milhão destinados ao grande vencedor e o restante do prêmio distribuído entre os outros 99 mais bem colocados, conforme a colocação de cada participante.

Como participar da Copa BTG Trader

Para participar, é necessário ter mais de 18 anos, abrir ou ter conta investimento no BTG Pactual e ativar a plataforma oficial do campeonato pelo app, a Nelogica.

Após a fase classificatória, 30% dos participantes irão avançar para uma semifinal. Os cinco primeiros serão classificados para a grande final, que ocorrerá de forma presencial, no dia 17 de outubro, em um evento para mil convidados com palestras, atrações, stands dos patrocinadores e participações de grandes nomes do mercado.

“Essa é uma oportunidade para que os traders possam mostrar as suas habilidades em um ambiente simulado. Ideal para quem quer entender melhor o mercado financeiro, conhecer outras modalidades além das tradicionais e, ao mesmo tempo, evitar riscos com dinheiro real. É uma porta de entrada para se encantar com as oportunidades dos investimentos começando pelo trading”, diz Marcelo Flora, sócio responsável pelas plataformas digitais do BTG Pactual.

A Copa BTG Trader conta com o patrocínio da B3 e Nelogica. O campeonato tem início marcado para o dia 29 de setembro. As inscrições vão até 19 de setembro pelo site: [lp.btgpactual.com/copa-btg-trader] em que também se encontra o regulamento.