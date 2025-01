Ibovespa abre em queda em dia de posse de Donald Trump

O Ibovespa abriu a sessão desta segunda-feira, 20, em queda. O dia é marcado pela posse de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos. Todas as atenções se voltam para o republicano, que promete assinar diversos decretos logo na estreia.

Ibovespa hoje

IBOV: -0,22% aos 122.028

Durante um discurso neste domingo, 19, no ginásio Capital One Arena, em Washington, Trump afirmou que pretende assinar ainda hoje diversas ordens executivas, que se assemelham às medidas provisórias no Brasil. Entre elas, medidas comerciais voltadas para impulsionar a reindustrialização dos Estados Unidos.

“Vamos cortar impostos, vamos acabar com a inflação, vamos reduzir os preços, aumentar os salários e trazer milhares de fábricas de volta, vamos construir aqui, vamos contratar americanos e comprar produtos americanos. Isso será feito através de tarifas.”

Embora não tenha detalhado as ações econômicas, as promessas de Trump durante a campanha apontam para uma pressão inflacionária grande nos Estados Unidos, devido à imposição de tarifas, principalmente da China, e restrições imigratórias, o que diminuiria a mão de obra e pressionaria os salários.

O governo afirmou que prepara uma operação para iniciar, já na terça-feira, 25, deportações em larga escala, com ações em cidades como Chicago. Há ainda a expectativa de que Trump possa assinar cerca de 100 decretos apenas na primeira semana de sua nova administração.

O receio dos investidores é que as medidas distancie a inflação da meta e o Federal Reserve (Fed, banco central americano) tenha menos espaço para cortar juros. Hoje, os Treaseuries de 2, 5 e 10 anos sobem, pressionam a curva de juros futuros do Brasil e levando a bolsa para baixo.

Apesar disso, o dia promete ser de menor liquidez, já que as bolsas americanas ficarão fechadas devido ao feriado de Martin Luther King.

A cerimônia de posse está programada para começar às 13h30, horário de Brasília. O vice-presidente eleito, J.D. Vance, será o primeiro a prestar juramento, seguido por Trump.

Leilão de dólar

O Banco Central (BC) convocou mais dois leilões de venda de dólares com compromisso de recompra (de linha), às 10h20 e 10h40, no total de US$ 2 bilhões. Os leilões são as primeiras intervenções do BC no câmbio em 2025. Vale lembrar que só em dezembro do ano passado, a autoridade monetária realizou 14 intervenções na tentativa de impedir uma ampliação na alta do dólar.

Dólar: -0,02% a R$ 6,077

