'A partir de agora, declínio da América acabou': confira na íntegra discurso de Donald Trump

O republicano Donald Trump retornou à presidência dos Estados Unidos pela segunda vez nesta segunda-feira, 20. Em discurso, Trump disse que sua presidência representará a "volta da era de Ouro do país".

"Todos os dias da administração Trump, eu colocarei a América em primeiro lugar. Nossa soberania será retomada, nossa segurança será restaurada, as escalas da justiça serão reequilibradas, o uso cruel e violento do Departamento de Justiça como arma chegará ao fim", disse Trump.

Trump é o 47º presidente dos EUA e, agora, inicia seu segundo mandato. Aos 78 anos, é também o presidente mais velho a assumir o cargo e será o mais longevo quando seu governo acabar.

Desafios e promessas para o novo mandato

Em seu retorno à Casa Branca, Trump prometeu dar continuidade à sua agenda política.

Desde a campanha, Trump deixou claro que seu segundo mandato seria caracterizado por uma ofensiva contra políticas progressistas implementadas por Joe Biden.

Entre suas principais metas está o endurecimento das leis de imigração, com o lançamento de um programa de deportação em massa de imigrantes indocumentados logo no primeiro dia de governo.

Além disso, ele planeja restaurar políticas como o controverso "Permanecer no México", que exige que solicitantes de asilo aguardem decisões judiciais fora dos Estados Unidos.

Na economia, Trump se comprometeu a reduzir drasticamente os impostos corporativos de empresas com produção nacional de 21% para 15% e ampliar tarifas de importação, com foco na China. Essas medidas buscam, segundo ele, proteger a indústria americana e reforçar a competitividade do país no mercado global.

Sobre a questão ambiental, o republicano promete revogar diversas regulações climáticas estabelecidas por Biden e, mais uma vez, retirar os Estados Unidos do Acordo de Paris sobre mudanças climáticas.

Trump também anunciou que emitirá mais de 100 ordens executivas no primeiro dia de mandato. Entre elas, estão promessas de reestruturar o serviço público federal, com potencial demissão de milhares de funcionários, e perdoar réus envolvidos no ataque ao Capitólio de 6 de janeiro de 2021, movimento que alimenta tensões políticas.

Confira o discurso na íntegra:

"A Era de Ouro da América começa agora. A partir deste dia, nosso país irá florescer e ser respeitado novamente ao redor do mundo. Seremos a inveja de todas as nações e não seremos mais explorados. Todos os dias da administração Trump, eu colocarei a América em primeiro lugar. Nossa soberania será restaurada, nossa segurança será reforçada, as balanças da justiça serão reequilibradas, e o uso cruel e violento do Departamento de Justiça como arma chegará ao fim. Nossa prioridade é criar uma nação que seja orgulhosa, próspera e livre. A América será melhor, mais forte e mais excepcional do que nunca antes.

Eu retorno à presidência confiante e otimista de que estamos no começo de uma nova era de sucesso nacional. Uma mudança está acontecendo no país, e a luz do sol está brilhando sobre o mundo. Temos a chance de aproveitar esta oportunidade como nunca antes. Mas, primeiro, precisamos ser honestos sobre os desafios que enfrentamos. Há muitos desafios, mas eles serão aniquilados por este grande momento que o mundo está testemunhando agora nos EUA.

Reunidos aqui hoje, enfrentamos uma crise de confiança. Durante anos, instituições corruptas retiraram poder e riqueza dos nossos cidadãos enquanto os pilares da nossa sociedade foram destruídos. Atualmente, temos um governo que não consegue lidar com crises domésticas enquanto, ao mesmo tempo, tropeça em eventos catastróficos globais. Ele falha em proteger os cidadãos americanos, mas oferece um refúgio seguro para criminosos que imigram de todo o mundo.

Temos um governo que envia dinheiro para o exterior, financiando fronteiras estrangeiras, mas se recusa a defender as fronteiras americanas e, mais importante, seu próprio povo. Nosso país não consegue mais fornecer serviços básicos em tempos de emergência, como foi recentemente demonstrado pelo maravilhoso povo da Carolina do Norte, que foi tratado de forma tão injusta. Outros estados ainda estão se recuperando de furacões que ocorreram há meses. Mais recentemente, em Los Angeles, ainda estamos testemunhando incêndios que continuam queimando. Por semanas, sem nenhuma defesa real, eles devastaram casas e comunidades, afetando até mesmo alguns dos indivíduos mais ricos e poderosos do nosso país — alguns deles estão sentados aqui hoje. Eles não têm casas. Todos estão impotentes para fazer algo a respeito, mas isso vai mudar.

Temos um sistema de saúde pública que é incapaz de funcionar durante emergências. Temos um sistema educacional que ensina as crianças a terem vergonha de si mesmas e a odiarem seu país, apesar do amor que tentamos incutir nelas. Tudo isso muda hoje. E mudará muito rapidamente.

Minha eleição é um mandato para reverter total e completamente toda essa traição horrível e as muitas traições que ocorreram. É um mandato para devolver às pessoas sua fé, sua riqueza, sua democracia e sua liberdade. A partir deste momento, o declínio da América acabou. Nossas liberdades e o futuro glorioso da nossa nação não serão mais negados, e a integridade, lealdade e competência do nosso governo serão restauradas.

Nos últimos anos, fui testado e desafiado mais do que qualquer outro presidente, e aprendi muito ao longo do caminho. Nossa jornada não foi fácil. Aqueles que se opõem à nossa causa tentaram tirar minha liberdade e minha vida.

Alguns meses atrás, em um campo lindo, uma bala passou de raspão pela minha orelha. Naquele momento — e ainda mais agora — eu acreditei que fui salvo por um motivo. Fui salvo por Deus para fazer a América grande novamente.

Por isso, a cada dia sob nossa administração, trabalharemos para enfrentar todas as crises com dignidade, poder e força. Agiremos com rapidez e propósito para trazer esperança, prosperidade, segurança e paz aos cidadãos de todas as cores, religiões e crenças. Para os cidadãos americanos, o dia 20 de janeiro de 2025 é o dia da libertação. É minha esperança que nossa eleição seja lembrada como a maior e a mais consequente da história deste país.

Nossa vitória mostra que a nação está rapidamente se unindo em torno da nossa agenda, com aumentos dramáticos no apoio de praticamente todos os elementos da sociedade. Homens, mulheres, negros, asiáticos… e, mais importante, tivemos uma vitória nos sete estados decisivos e vencemos o voto popular por milhões de pessoas.

Para as comunidades negras e hispânicas, quero agradecer pelo amor e pela confiança que vocês me demonstraram. Eu não vou esquecer. Estou ansioso para trabalhar com vocês nos próximos anos. Hoje é o Dia de Martin Luther King Jr., e, em sua honra, trabalharemos para transformar seu sonho em realidade. Vamos tornar o sonho dele realidade.

A unidade nacional está voltando para a América. A confiança e o orgulho estão aumentando como nunca antes. Tudo o que fizermos será guiado pela excelência e pelo sucesso. Nunca esqueceremos nosso país, nossa Constituição e nosso Deus. Não podemos fazer isso.

Hoje, assinarei uma série de ordens executivas e, com isso, começaremos a transformação da América e o retorno do bom senso. Tudo se resume ao bom senso.

Primeiro, vou declarar uma emergência nacional na nossa fronteira sul. Todas as entradas ilegais serão suspensas, e começaremos o processo de devolver muitos criminosos ao lugar de onde vieram. Vamos reinstaurar a minha política de "permaneça no México".

Vou acabar com a prática de "pegue e solte" e enviarei tropas para a fronteira para repelir a invasão do nosso país.

Sob as ordens que assinei hoje, designarei os cartéis como organizações terroristas.

E, ao invocar o Ato de 1798, direcionarei nosso governo a utilizar o imenso poder humano das forças de segurança para erradicar a presença de gangues e redes criminosas.

Como presidente, não tenho maior responsabilidade do que defender o nosso país de ameaças e invasões. E é isso que farei. Vamos fazer isso em um nível que ninguém jamais viu antes.

Eu redirecionarei todos os membros do meu governo para derrotar a inflação recorde e diminuir, rapidamente, os custos e preços. A inflação e a altas nos preços foi causada por gastos excessivos e os valores da energia. Por isso vou decretar emergência nacional de energia. Drill, baby, drill!

A América vai ser uma nação que fabrica novamente e teremos o que nenhuma outra nação tem: a maior quantidade de óleo e gás na Terra. E vamos usá-la. Vamos reduzir os preços, encher as nossas reservas estratégicas e exportar a energia americana no mundo todo. Vamos ser uma nação rica de novo e é o ouro líquido embaixo dos nossos pés que nos ajudarão. Iremos revogar o acordo verde e mandato dos veículos elétricos, salvando nossa indústria e mantendo minha promessa para os trabalhadores de fábricas de automóveis.

Em outras palavras, vocês poderão comprar o carro de sua escolha. Vamos fabricar carros na América de novo de uma forma que ninguém imaginava possível anos atrás. E agradecemos aos trabalhadores de fábricas.

Eu iniciarei uma reforma abrangente para proteger nossos funcionários e suas famílias. Em vez de taxar nossos cidadãos para enriquecer outros países, nós vamos taxar outros países para enriquecer nossos cidadãos. Para esse propósito, estamos estabelecendo o Serviço de Receita Externa, que será responsável por coletar todos os pagamentos externos destinados ao nosso tesouro. O sonho americano estará de volta como nunca antes.

Para restaurar a competência e a eficácia do governo federal, minha administração estabelecerá o novo Departamento de Eficiência Governamental.

Após anos e anos de tentativas inconstitucionais de restringir a liberdade de expressão, eu acabarei imediatamente com toda a censura governamental e trarei a verdadeira liberdade de expressão de volta à América. Nunca mais o poder do Estado será usado como arma para perseguir oponentes políticos — algo que eu conheço muito bem. Isso não acontecerá novamente.

Nós restauraremos a justiça imparcial e equitativa sob a Constituição. E vamos trazer a ordem e a lei de volta às nossas cidades.

Eu também vou acabar com a política do governo de engenharia social de gênero e raça. Nós vamos criar uma sociedade que não vê cor e que é baseada no mérito. A partir de hoje, a política do governo dos EUA é a de que existem apenas dois gêneros: feminino e masculino.

Vou reinstaurar qualquer membro do exército que foi expulso por ter se recusado a tomar a vacina da covid-19 com pagamento completo. E vou assinar uma ordem para fazer com que nossos guerreiros parem de ser submetidos a teorias radicais e teorias políticas e experimentos sociais enquanto servem. Isso irá acabar imediatamente. Nossas forças poderão focar em suas missões: derrotar os inimigos da América.

Como em 2017, vamos construir a base militar mais forte do mundo. Vamos medir nosso sucesso não só com as guerras que vencemos, mas pelas guerras das quais não participamos.

Meu legado é de ser um pacificador e um unificador. [...]

Nos últimos anos, nossa nação sofreu muito, mas vamos trazê-la de volta e torná-la grande novamente, maior do que nunca antes. Seremos uma nação como nenhuma outra, cheia de compaixão, coragem e excepcionalismo. Nosso poder deterá todas as guerras e trará um novo espírito de unidade a um mundo que tem sido irado, violento e totalmente imprevisível.

A América será respeitada novamente e admirada novamente, inclusive por pessoas de religião, fé e boa vontade. Seremos prósperos. Seremos orgulhosos. Seremos fortes e venceremos como nunca antes. Não seremos conquistados. Não seremos intimidados. Não seremos quebrados. E não falharemos. A partir deste dia, os Estados Unidos da América serão uma nação livre, soberana e independente.

Permaneceremos corajosos, viveremos com orgulho. Sonharemos com ousadia e nada ficará em nosso caminho, porque somos americanos, o futuro é nosso e nossa era dourada acabou de começar. Obrigado, que Deus abençoe a América, obrigado a todos. Obrigado.”