Banco Central anuncia primeira intervenção do ano no dólar com leilão na segunda, 20

O Banco Central (BC) anunciou nesta sexta-feira, 17, que realizará dois leilões de linha no mercado de câmbio na próxima segunda-feira, 20. Cada operação terá limite de US$ 1 bilhão, totalizando US$ 2 bilhões.

A medida insere dólares no mercado com compromisso de recompra futura pela autoridade monetária. Essa será a primeira intervenção no câmbio realizada pelo BC em 2025, após uma sequência histórica de operações em dezembro do ano passado.

Em dezembro de 2024, o Banco Central interveio em quatorze ocasiões, distribuídas entre leilões de linha e no mercado à vista. O último movimento ocorreu no dia 30, antes do fechamento dos mercados para o ano novo.

Histórico de intervenções

12/12: Dois leilões de linha somando US$ 4 bilhões;

Dois leilões de linha somando US$ 4 bilhões; 13/12: Venda de US$ 845 milhões no mercado à vista;

Venda de US$ 845 milhões no mercado à vista; 16/12: Intervenção de US$ 4,627 bilhões, dos quais US$ 3 bilhões em leilões de linha e US$ 1,627 bilhão no mercado à vista;

Intervenção de US$ 4,627 bilhões, dos quais US$ 3 bilhões em leilões de linha e US$ 1,627 bilhão no mercado à vista; 17/12: Venda de US$ 3,287 bilhões no mercado à vista;

Venda de US$ 3,287 bilhões no mercado à vista; 19/12: Venda recorde de US$ 8 bilhões no mercado à vista;

Venda recorde de US$ 8 bilhões no mercado à vista; 20/12: Dois leilões de linha e vendas à vista que somaram US$ 7 bilhões;

Dois leilões de linha e vendas à vista que somaram US$ 7 bilhões; 30/12: Venda de US$ 1,815 bilhão no mercado à vista.

Diferenças entre leilões de linha e à vista

Leilão à vista:

Neste caso, o BC vende dólares diretamente no mercado, retirando os recursos das reservas internacionais do Brasil. Embora seja um mecanismo usado em momentos críticos, como na crise financeira de 2009 e na pandemia de Covid-19, o BC evita recorrer a essa medida devido ao impacto direto sobre as reservas.

Leilão de linha:

Essa modalidade consiste na oferta de dólares com compromisso de recompra futura. Ela permite uma injeção temporária de liquidez sem impacto permanente nas reservas, já que os recursos retornam ao BC em momento posterior.