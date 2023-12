Ibovespa agora: bolsa abre em alta com ata do Copom e exterior no radar

Opera em alta o Ibovespa desta terça-feira, 19. O pregão será marcado pela repercussão da ata do Copom, divulgado antes da abertura do mercado, bem como decisões monetárias do Japão e indicadores econômicos da zona do euro. No radar corporativo, a Vivo (VIVT3) e a Auren (AURE3) se juntaram em uma joint-venture focada em energia.

Às 8h, o Banco Central do Brasil divulgou a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que aconteceu entre terça e quarta-feira passada, e cortou em 0,5 ponto percentual (p.p.) a taxa básica de juros para 11,75%. “Em se confirmando o cenário esperado, os membros do Comitê, unanimemente, antevêem redução de mesma magnitude nas próximas reuniões e avaliam que esse é o ritmo apropriado para manter a política monetária contracionista necessária para o processo desinflacionário”, diz o documento.

Ibovespa agora

IBOV: +0,55%, aos 131.798 pontos.

E por falar em taxa de juros, na madrugada foi a vez do Bank Of Japan (BoJ) anunciar sua decisão monetária. Contrariando a expectativa de uma parcela do mercado, que previa a elevação da taxa por lá, o país manteve a taxa negativa em 0,1%. Agora, parte dos analistas projetam que o ciclo de alta de juros no Japão deve ter início apenas no início do próximo ano. Por lá, a inflação segue no patamar de 2%.

Já na zona do euro, a terça-feira é marcada pela divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês). De acordo com a leitura final do dado, em novembro houve uma retração de 0,6% na comparação mensal. A expectativa era de um recuo de 0,5%. Na comparação anual, houve alta de 2,4%, como esperado, o que representa desaceleração após a alta de 2,9% vista em outubro. O núcleo do CPI teve também queda mensal de 0,6% em novembro, com ganho anual de 3,6% — em linha com as previsões.

Já no radar corporativo, investidores assimilam a notícia de que a Vivo (VIVT3) e a Auren (AURE3) formaram uma joint-venture focada em comercialização de soluções customizadas de energia em todo o Brasil. Cada empresa terá 50% de participação no novo negócio. Na abertura do Ibovespa as companhias tinham um desempenho misto: os papéis VIVT3 caiam 0,20%, enquanto AURE3 subia 0,30%.

Maiores altas do dia

Dexco (DXCO3): +3,97%

+3,97% Azul (AZUL4): +3,52%

+3,52% Casas Bahia (BHIA3): +2,44%

Maiores quedas do dia

Engie (EGIE3): -1,95%

-1,95% Embraer (EMBR3): -1,71%

-1,71% Raízen (RAIZ4): -1,04%

Dólar hoje

O dólar opera em queda nesta terça-feira. Hoje, a moeda americana cai 0,67%, a R$ 4,8651. Na segunda, o dólar encerrou o dia com queda de 0,65%, cotado a R$ 4,905.

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 18h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 18h25 e 18h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.

