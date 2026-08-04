Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Brasileiros gastam com caneta emagrecedora mesmo que não sobre nada no fim do mês

Quase 2 em cada 10 latinoamericanos já sacrificam parte do orçamento para pagar os custos com as canetas

GLP-1: gasto com medicamentos, com destaque para multivitamínicos e GLP-1, cresceu (GettyImages)

GLP-1: gasto com medicamentos, com destaque para multivitamínicos e GLP-1, cresceu (GettyImages)

Rebecca Crepaldi
Rebecca Crepaldi

Repórter de finanças

Publicado em 4 de agosto de 2026 às 11h28.

Última atualização em 4 de agosto de 2026 às 11h33.

As canetas emagrecedoras já são conhecidas por 63 milhões de lares na América Latina, e o Brasil é um grande destaque, mostra o estudo da Worldpanel by Numerator. Como primeiro lugar, 76% da população brasileira conhecia o medicamento em 2026, um aumento de 6 pontos percentuais (p.p.) em comparação a 2025. “O Brasil tem uma veia importante com a estética”, diz Kesley Gomes, autora da pesquisa.

Por aqui, quase 6 milhões de pessoas (2,8% da população) já utilizam o medicamento. E, mesmo em situação de aperto financeiro, elas seguem aderindo às canetas emagrecedoras. De acordo com a pesquisa, 1 em cada 4 lares brasileiros que se enquadram na categoria de “não sobra nada no final do mês” são usuárias do GLP-1.

Essa categoria, por sua vez, disparou no Brasil. Em 2025, 25% da população se considerava nessa situação de aperto financeiro. Em 2026, esse número saltou para 33%. “Isso está intimamente ligado com a pressão econômica e com a informalidade”, afirma Gomes. O resultado do estresse econômico, segundo o estudo, é o impacto na saúde mental.

Canetas Emagrecedoras já impactam as finanças (Worldpanel by Numerator/Reprodução)

E qual é o preço da beleza? Segundo o estudo, quase 2 em cada 10 latinoamericanos já sacrificam parte do orçamento para pagar os custos com as canetas. O resultado desse consumo é a redução de outros itens. Cereais, massas instantâneas, café, enlatados e salgadinhos aparecem entre as categorias que os consumidores estão comprando menos. Mas é uma gangorra, explica Gomes.

“No momento em que se deixa de tomar os medicamentos, os velhos hábitos voltam e com eles a cesta de consumo anterior também”, destaca Gomes. Por isso, quase metade dos ex-usuários das canetas está considerando retornar ao GLP-1 na América Latina.

Autocuidado é a palavra da vez

A busca pelo bem-estar continua a crescer na América Latina. Em 2026, 38% das pessoas se enquadravam na categoria “pessoas ativas em relação à saúde”, ou seja, que sempre adotam e geralmente seguem diversas práticas relacionadas à dieta e ao estilo de vida para se manterem saudáveis. Enquanto 30% estavam no segmento de “moderado” e 32% na categoria “passivo”.

O resultado dessa dinâmica já se reflete nas preocupações: 29% consomem açúcar (uma redução de 3 p.p.), 16% consomem sal (queda de 1 p.p.) e 8% consomem lácteos (-4 p.p.). Na contramão, 32% cuidam no cabelo, 25% da saúde bucal (apesar da queda de 2 p.p.) e 19% da pele. Quando observado o físico, 45% se preocupam com o peso.

Canetas Emagrecedoras já impactam as finanças (Worldpanel by Numerator/Reprodução)

Neste sentido, o gasto com medicamentos, com destaque para multivitamínicos e GLP-1, cresceu (seguido por gastos com beleza). “O que temos é que essa estética está deixando de ser estética e está sendo autocuidado. A gente tem vários exemplos de pessoas que já entendem que cuidar do cabelo já não é estética, é uma preocupação com a saúde”, pontua Gomes.

Entretanto, na contramão, o estudo também mostra que os brasileiros, quando se trata de autopercepção, não se consideram com bem-estar físico. Em 2024, 64% da população se autovaliavam bem. Em 2025, esse número caiu para 57% e, em 2026, para 55%.

Acompanhe tudo sobre:ObesidadeOzempicEmagrecimento

Mais de Invest

Bradsaúde vê disputa por alta renda crescer, mas diz 'não abrir mão da rentabilidade'

Bradsaúde mantém cautela, mas vê estabilidade da sinistralidade em 12 meses

Ibovespa ganha força com apetite por risco global e balanços no radar

Quanto eu teria hoje se tivesse investido R$ 10 mil em ações da WEG há 20 anos

Mais na Exame

Brasil

Dino autoriza abertura de terceiro inquérito da PF sobre Lulinha

Mercados

Bradsaúde vê disputa por alta renda crescer, mas diz 'não abrir mão da rentabilidade'

Future of Money

Bitcoin sobe seguindo desempenho das bolsas e deixa para trás a crise da Coldcard

ExameLab

Tabela dinâmica com IA: como pedir para a inteligência artificial resumir e cruzar dados