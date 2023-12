Vivo (VIVT3) e Auren (AURE3) formam joint-venture de venda de energia

A Vivo (VIVT3) e a Auren (AURE3) se juntaram para formar uma joint-venture focada em comercialização de soluções customizadas de energia em todo o Brasil. Cada empresa terá 50% de participação no novo negócio.

A atuação da joint-venture será no mercado livre de energia, com foco em clientes do setor empresarial ligados à rede de alta tensão com demanda inferior a 500 kW. Esses consumidores terão acesso ao livre mercado a partir de janeiro de 2024. Estima-se 72 mil empresas neste mercado, entre fábricas, escritórios e estabelecimentos comerciais.

A adesão ao mercado livre, hoje, é restrita a unidades consumidoras com demanda contratada igual ou superior a 500 kW.

Planos futuros

Segundo o comunicado ao mercado, a joint-venture também pretende atuar no segmento de baixa tensão e residencial "em um cenário de abertura total do mercado de eletricidade brasileiro".

"A operação representa um importante avanço na estratégia de crescimento e no objetivo de longo-prazo da companhia, que visa manter sua posição de liderança em comercialização de energia no Brasil", afirmou a Auren em comunicado.

