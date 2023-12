Braskem (BRKM5): "risco imensurável" por trás de crise em Maceió mantém incerteza entre analistas

As projeções de melhores margens no setor petroquímico pareciam mudar a perspectiva de analistas que cobrem a Braskem (BRKM5). Com o petróleo voltando para o menor patamar desde o início da guerra na Ucrânia, a proposta da Adnoc, que avaliava a empresa 90% acima de seu valor de mercado, era vista como a cereja que faltava para uma recuperação mais robusta. Em novembro, quando a oferta se tornou pública, as ações da Braskem chegaram a acumular 27% de alta. Mas, no fim do mês, o “risco Maceió” ganhou outro peso nas contas dos analistas. Foi quando a Defesa Civil de Maceió emitiu o alerta máximo para o risco de desabamento de uma das minas de sal-gema da Braskem na capital alagoana. Em dois dias, a petroquímica perdeu mais de R$ 2 bilhões em valor de mercado.

Além do valor de mercado, com o agravamento do desastre ambiental, a Braskem perdeu em em reputação e credibilidade no mercado. Uma das primeiras reações veio da B3, que excluiu as ações da Braskem de seu Índice de Sustentabilidade, o ISE. Segundo a B3, a empresa infringiu o critério do ISE que prevê a exclusão de uma companhia, caso, “se envolvam em incidentes que as tornem incompatíveis com os objetivos do ISE B3”.

Logo em seguida, a Fitch retirou o grau de investimento da Braskem, rebaixando sua nota de classificação de risco de BBB- para BB+. “O evento geológico poderá ser um catalisador de deterioração financeira, aumentando o passivo da Braskem, uma vez que o número de processos envolvendo a empresa pode aumentar no futuro”, justificou a Fitch.

Incertezas elevadas

A possibilidade de a companhia ter que aumentar as reservas para arcar com eventuais reparações por danos morais e materiais é considerada um dos principais riscos. “O ‘risco Maceió’ é extremamente difícil de mensurar. A Braskem já desembolsou mais de R$ 9 bilhões entre. Mas cada novo desdobramento, tem suscitado novos pleitos”, afirmou o analista independente Ricardo Schweitzer.

O governo de Alagoas recentemente ajuizou uma ação de R$ 1 bilhão, ainda a ser julgada, e uma multa de R$ 72 milhões foi aplicada pelo Instituto do Meio Ambiente do Estado de Alagoas (IMA-AL). Além disso, o município de Maceió anunciou a vontade de revisar o acordo de R$ 1,7 bilhão fechado em julho deste ano

A possibilidade de provisões adicionais, afirmaram analistas do BTG Pactual, poderá impactar ainda mais a capacidade de geração de caixa da empresa no curto prazo em meio a um ciclo de spreads petroquímicos muito baixos. “Ainda não está claro quanto dessa responsabilidade recai sobre a Prefeitura de Maceió", escreveram em relatório.

Cautela entre os analistas

Incertezas sobre o futuro da companhia diante da maior catástrofe ambiental de Alagoas tem mantido cautela entre os analistas, apesar do maior otimismo sobre as margens do setor. Todas as oito recomendações de mercado colhidas pela plataforma TradeMap são neutras para a Braskem. Ou seja, não recomendam nem a compra e nem venda das ações da Braskem

“Os eventos recentes aumentaram significativamente o risco de novas provisões, e a compreensão do montante envolvido provavelmente se tornará mais clara com os trabalhos da CPI a partir de 2024”, afirmou Chrystian Matias de Oliveira, analista de indústria da Levante Corp.

Risco é monitorado há anos pelo mercado

Mais de cinco anos se passaram desde que os primeiros tremores de terra foram registrados pela Braskem em Maceió, com rachaduras provocadas em pisos e paredes. O evento foi documentado pela Rede Sismológica Brasileira e reportado pelo Centro de Sismologia da USP. A energia sísmica emitida foi comparada por técnicos ao sentido no colapso das Torres Gêmeas. A última vez que um tremor de terra nessa magnitude havia sido registrado na região havia sido em 2002, em Pernambuco. Escrito por cientistas da área, o documento datado de 3 de março de 2018 dizia: “Não há como prever os tremores de terra”. Só que, desta vez, a causa não seria natural.

Um ano após o abalo sísmico sentido em Maceió, o relatório formulado pelo Serviço Geológico do Brasil atestou que a causa do tremor de terra e de afundamentos observados em bairros da capital alagoana era a exploração de sal-gema da Braskem. De 2019, o relatório concluía que “as possibilidades de ocorrência de colapso são elevadas, ainda que potenciais”. O relatório ainda afirmava que a desestruturação de minas de sal-gema poderia ter efeito danoso, acelerando os danos nos bairros “Pinheiro, Mutange, Bebedouro e outros bairros”. No dia 11 de dezembro, a mina 18 da Braskem, localizada no bairro Mutange em Maceió, sofreu um rompimento. Não houve feridos.

A atividade de extração de sal-gema em Maceió teve início em 1976 pela empresa Salgema, que mudou posteriormente de nome para Trikem. A Trikem foi uma das cinco empresas que fizeram parte da fusão, em 2002, que deu origem à Braskem. A sal-gema é usada pela indústria química para a fabricação de PVC, um dos materiais produzidos pela Braskem. Dada a importância da região, em 2012, a Braskem inaugurou sua fábrica de PVC no polo industrial de Marechal Deodoro, cidade próxima de Maceió. A planta continua em operação.

Após quatro décadas de exploração, o ativo, até então considerado estratégico pela companhia, se tornou seu principal passivo. Entre os analistas, se ainda falta clareza sobre qual seria o preço justo a ser pago pela empresa diante dos riscos financeiros e de imagem atrelados ao episódio, há uma única certeza: desde a apresentação da proposta da Adnoc, em meados de novembro, a chance de o negócio ser concretizado caiu significativamente.

Confira as últimas notícias de Invest: