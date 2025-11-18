Invest

Ibovespa hoje: acompanhe o movimento da bolsa e dólar nesta terça-feira, 18

Índice é impactado pela forte aversão ao risco global e pelas incertezas com os valuations das big techs

Ibovespa: índice subiu 3% na semana passada (Germano Lüders/Exame)

Redação Exame

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 10h51.

O Ibovespa abriu o pregão desta terça-feira, 18, em queda, mantendo o movimento de perdas registrado na sessão anterior, quando voltou ao patamar de 156 mil pontos. Às 10h39, o principal índice acionário da B3 recuava 0,36% aos 156.433 pontos.

As negociações são novamente afetadas pela aversão ao risco diante da cautela dos investidores sobre a trajetória dos juros nos Estados Unidos. Os operadores aguardam a volta dos dados após o maior shutdown da história dos EUA, com a divulgação de dados do mercado de trabalho nesta semana e dos discursos de vários dirigentes do Federal Reserve (Fed), o banco central americano.

Também pesa as incertezas sobre os "valuations" e a alavancagem das big techs, que levado inclusive a perdas nos principais índices de Nova York.

Apesar da incerteza sobre o futuro da política monetária, o dólar vem em queda frente ao real. Às 10h48, a moeda registrava ligeira queda de 0,15%, a R$ 5,323.

