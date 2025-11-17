Depois do apagão de dados, EUA voltam ao radar com payroll e ata do Fed

Após o apagão de estatísticas causado pela paralisação do governo dos Estados Unidos, o chamado shutdown, os mercados começam a receber novamente indicadores essenciais da economia americana. Esta semana será marcada pela volta gradual das divulgações e pela expectativa em torno dos números do mercado de trabalho do país.

O foco dos investidores está no relatório de empregos, o payroll, de setembro, ainda sem data oficial, mas que pode ser publicado já na quinta-feira, 20. Até lá, o ADP, o resultado dos empregos no setor privado, previsto para terça-feira, 18, funciona como termômetro alternativo e deve ganhar mais relevância diante do atraso do payroll.

Já na quarta, 19, a atenção se volta à ata do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) do Banco Central dos EUA, que pode oferecer novas pistas sobre o tom mais cauteloso adotado por dirigentes do Federal Reserve (Fed).

Na semana passada, autoridades monetárias como Susan Collins, Raphael Bostic e Beth Hammack, defenderam a manutenção das taxas de juros no nível atual de 3,75% a 4% ao ano. As falas levaram parte do mercado a esfriar a previsão de um novo corte nos juros dos EUA na reunião de dezembro.

Com o retorno das estatísticas, o mercado volta a calibrar expectativas para a política monetária americana e para o rumo da economia.

O fim do apagão também recoloca o país no centro do radar global, enquanto que no Brasil a agenda é relativamente fraca, mas ainda conta com o IBC-Br de setembro, também conhecido como a prévia do Produto Interno Bruto (PIB).

Na agenda também está o relatório bimestral de receitas e despesas. Há alguma ansiedade dos investidores para o Boletim Focus, após o IPCA de outubro ter mostrado uma leitura positiva da inflação, o que pode alimentar novas revisões para baixo das expectativas de inflação.