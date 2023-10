Ibovespa opera em queda em meio à apreensão com guerra Israel-Hamas

O Ibovespa desta quarta-feira, 18, opera em baixa, em um dia marcado por números do Brasil e China. No entanto, os olhos dos investidores permanecem no Oriente Médio, com o temor de que o conflito entre Israel e o Hamas venha a se desdobrar e escalar para outros países da região.

Antes do início do pregão, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou a Pesquisa Mensal do Comércio que mostrou que as vendas do comércio varejista caíram 0,2% em agosto ante julho, na série com ajuste sazonal. Apesar da queda, as projeções do mercado apontavam para um resultado ainda mais negativo: recuo de 0,8%.

O economista André Perfeito pontua que dois motivos contribuíram para esse resultado: a base de comparação está mais elevada — assim os crescimentos na margem são mais difíceis — e após impulsos no início do ano na atividade com ações do governo, agora não há novas medidas que possam acelerar o crescimento.

“Contudo há muita coisa sendo feita e a queda da Selic, somado a medidas como o Desenrola e o PAC, podem dar estamina para a atividade brasileira. Mas devem ser sentidas apenas no final deste ano e no começo do ano que vem”, afirma.

Ibovespa agora

IBOV: -0,99%, aos 114.762 pontos.

Fora do Brasil, os investidores estão apreensivos com os desdobramentos da guerra no Oriente Médio. Na última terça, 16, um hospital na Faixa de Gaza foi bombardeado e deixou pelo menos 500 pessoas mortas, incluindo crianças. Inicialmente, autoridades israelenses afirmaram que não sabiam se o ataque havia partido deles, mas depois negaram e passaram a atribuir à Jihad Islâmica. A Autoridade Palestina acusa Israel pelo bombardeio.

Com a tensão atingindo as máximas, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chegou nesta manhã a Israel na tentativa de apaziguar o conflito. O republicano tinha encontros marcados com autoridades da Palestina e da Jordânia, mas ambos cancelaram após o bombardeio de ontem.

O clima de apreensão e incerteza alimenta a aversão ao risco dos mercados globais. “Diante desse cenário, espera se cautela no mercado, principalmente na sessão de hoje, pois além do conflito, os yields seguem subindo, tirando a atratividade dos ativos de risco, como o real”, pontua Marcio Riauba, gerente da Mesa de Operações da StoneX Banco de Câmbio.

Ainda com o temor de que o Irã adentre o conflito, em defesa dos palestinos, a cotação do petróleo permanece subindo. O barril do Brent sobe 1,54%, a US$ 91,28, enquanto o WTI tem alta de 1,92%, a US$ 87,06. Diante disso, as petroleiras assumem a liderança do Ibovespa hoje: Petrobras (PETR3;PETR4) sobem 1,70% e 1,27%, enquanto a PetroReconcavo (RECV3) avança 1,18%.

Ainda do outro lado do mundo, o produto interno bruto (PIB) da China, referente ao terceiro trimestre, cresceu 1,3%. No acumulado do ano, o indicador avançou 4,9%. Ambos os números ficaram acima das projeções, que eram de crescimento trimestral de 1% e anual de 4,3%.

Ainda assim, o minério de ferro não aguentou a pressão e caiu na bolsa de Dalian desta quarta. O ingrediente siderúrgico recuou 0,4%, a 861 ienes (US$ 117,76) por tonelada. Já a principal mineradora listada na bolsa, a Vale (VALE3) cai junto com a commodity e também após a companhia reportar o seu relatório de produção e vendas do terceiro trimestre. A produção de minério caiu 4% no período., porém houve crescimento de 6% na venda de finos da matéria-prima.

Dólar hoje

O dólar hoje abriu em queda. Apesar disso, nesta quarta, a moeda americana sobe 0,23%, a R$ 5,047. Na última terça, o dólar fechou em queda de 0,04%, cotado a R$ 5,035.

Maiores altas do Ibovespa

Petrobras PN ( PETR4 ): +1,70%

Petrobras ON ( PETR3 ): +1,27%

PetroReconcavo (RECV3): +1,18%

Maiores quedas do Ibovespa

Gol ( GOLL4 ) : -5,59%

Azul ( AZUL4 ) : -4,32%

Pão de Açúcar (PCAR3) : -4,21%

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h30. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.