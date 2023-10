Ações da Vale (VALE3) derretem com queda de produção no terceiro trimestre

A Vale (VALE3) ficou em linha com as projeções do mercado e reportou uma queda de 4% na produção de minério de ferro no terceiro trimestre. Ainda que os números fossem esperados, a mineradora figura entre as maiores quedas do Ibovespa desta quarta-feira, 18. Por volta das 11h55, os papéis caiam 3,13%, cotados a R$ 65,73.

Apesar da queda na produção, a companhia mostrou que as vendas de minério de ferro subiram 6,6% no período, totalizando 69,7 mil toneladas. O preço praticado, enquanto isso, também cresceu: alta de 13,5% na comparação anual com US$ 105,1 por tonelada. Essas altas, contudo, não seguraram a queda da VALE3 na bolsa hoje.

Isso porque a companhia também é impactada pela queda do minério de ferro nos mercados globais. Na bolsa de Dalian, na China, a commodity encerrou as negociações com queda de 0,4%, a 861 ienes (US$ 117,76) por tonelada.

Genial revisa projeções da VALE3

Ainda que os números reportados na véspera tenham desagradado parte dos investidores, para os analistas da Genial Investimentos a visão é construtiva — sobretudo porque a divisão de metais básicos possui um peso mais baixo na composição do Ebitda.

“Basicamente, as novas estimativas para o 3T23 versus as antigas trazem quedas pequenas, que se dão por duas razões: prêmios de pelotas menor do que o esperado anteriormente e desempenho fraco para produção e vendas em metais básicos, especialmente cobre”, afirmam.

Com isso, a Genial projeta um Ebitda para o período de US$ 5,1 bilhões (valor que é 7,3% inferior às estimativas anteriores), que mesmo assim representa uma alta de 24,0% trimestral e avanço anual de 28,7%. Já a nova projeção de lucro líquido fica em US$2,6 bilhões (-10,3% em relação aos números projetado anteriormente), representando uma alta de 84,7% trimestral e uma queda anual de 41,2%.