Ibovespa opera praticamente estável no 'pós' Fed e Copom

O Ibovespa opera em leve queda de 0,08%, aos 145.482 pontos, por volta das 11h40, nesta quinta-feira, 18. Nos primeiros minutos de negociação, o índice chegou a 145.638 na máxima. O mercado repercute a decisão do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) de cortar os juros americanos em 0,25 ponto percentual.

A bolsa brasileira reagiu bem à queda da taxa americana de juros e fechou com alta de 1,06%, no patamar histórico de 145.593 pontos.

Nos Estados Unidos, o índice Dow Jones tinha alta de 0,54%, o S&P 500 subia 0,73% e o Nasdaq subia 1,13%.

Aqui no Brasil, a manutenção da taxa Selic em 15% pelo Copom já era esperada, mas chamou a atenção o tom duro do comunicado.

O Banco Central deve manter os juros elevados por um longo tempo, mesmo com a inflação dando sinais de arrefecimento em 2025 e a melhora do câmbio. O comitê revelou preocupação com os efeitos no país das tarifas de importação adotadas pelo governo de Donald Trump.

Na terça-feira, 16, passou na Câmara a chamada PEC da Blindagem, que cria uma nova regra de investigação de crimes cometidos por parlamentares. A matéria agora será votada no Senado. Na quarta, foi aprovado o requerimento de urgência de um projeto de lei que concede anistia aos envolvidos em atos antidemocráticos.

No radar hoje

O comportamento do dólar nesta quinta-feira, um dia após o anúncio da queda de juros nos Estados Unidos, deve ser motivo de atenção dos mercados pelo mundo. No Brasil, o dólar fechou na quarta-feira com leve alta de 0,06%, a R$ 5,30, após cinco dias de baixa, mas a tendência é de queda, de acordo com analistas.

O aumento das incertezas políticas e econômicas nos Estados Unidos ampliam as chances de volatilidade da moeda americana, fazendo com que investidores busquem proteção contra o dólar.

Indicadores econômicos

O Indicador de Comércio Exterior (ICOMEX) da FGV aponta que no mês de agosto, pela primeira vez desde abril de 2024, as importações registraram queda de 2%, em valor, na comparação interanual mensal.

Já as exportações continuaram aumentando em relação ao ano de 2024, na base de comparação mensal. No acumulado do ano até agosto, porém, o crescimento em valor e volume das importações supera o das exportações, informa a FGV.

Mercados internacionais

Na Ásia, as bolsas subiram forte com o novo ciclo de flexibilização monetária nos Estados Unidos. No Japão, o índice Nikkei 225 saltou 1,2% e o Topix subiu 0,41%. Na Coreia do Sul, o Kospi teve alta de 1,40% e o Kosdaq avançou 1,37%.

Na Índia, o Nifty 50 subiu 0,37% e o Sensex registrou alta de 0,39%.

Andaram na contramão a Austrália e a China. O S&P/ASX 200 fechou em queda de 0,83% - queda de mais de 11% da petroleira australiana Santos, após desistência de compra da companhia por uma empresa de petróleo de Abu Dhabi, derrubou o mercado local.

O Hang Seng, de Hong Kong, caiu 1,38%. O CSI 300, que reúne as principais ações de Xangai e Shenzhen da China, recuou 1,16%. A queda na China é atribuída a proibição de reguladores chineses de adquirir chips de inteligência artificial da Nvidia.

Na Europa, as principais bolsas abriram em alta/baixa/mistas. Por volta das 10h (de Brasília), o francês CAC 40 subia 1,10%, enquanto o alemão DAX subia 1,35%, o europeu Stoxx 600 subia 0,89% e o britânico FTSE 100, 0,23%.