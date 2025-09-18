Invest

Ibovespa opera praticamente estável no 'pós' Fed e Copom

Mercado também absorve o comunicado duro do Copom, com previsão de corte da Selic somente no ano que vem

Augusto Diniz
Augusto Diniz

Redator

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 10h41.

Última atualização em 18 de setembro de 2025 às 11h44.

O Ibovespa opera em leve queda de 0,08%, aos 145.482 pontos, por volta das 11h40, nesta quinta-feira, 18. Nos primeiros minutos de negociação, o índice chegou a 145.638 na máxima. O mercado repercute a decisão do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) de cortar os juros americanos em 0,25 ponto percentual.

A bolsa brasileira reagiu bem à queda da taxa americana de juros e fechou com alta de 1,06%, no patamar histórico de 145.593 pontos.

Nos Estados Unidos, o índice Dow Jones tinha alta de 0,54%, o S&P 500 subia 0,73% e o Nasdaq subia 1,13%.

Aqui no Brasil, a manutenção da taxa Selic em 15% pelo Copom já era esperada, mas chamou a atenção o tom duro do comunicado.

O Banco Central deve manter os juros elevados por um longo tempo, mesmo com a inflação dando sinais de arrefecimento em 2025 e a melhora do câmbio. O comitê revelou preocupação com os efeitos no país das tarifas de importação adotadas pelo governo de Donald Trump.

Na terça-feira, 16, passou na Câmara a chamada PEC da Blindagem, que cria uma nova regra de investigação de crimes cometidos por parlamentares. A matéria agora será votada no Senado. Na quarta, foi aprovado o requerimento de urgência de um projeto de lei que concede anistia aos envolvidos em atos antidemocráticos.

No radar hoje

O comportamento do dólar nesta quinta-feira, um dia após o anúncio da queda de juros nos Estados Unidos, deve ser motivo de atenção dos mercados pelo mundo. No Brasil, o dólar fechou na quarta-feira com leve alta de 0,06%, a R$ 5,30, após cinco dias de baixa, mas a tendência é de queda, de acordo com analistas.

O aumento das incertezas políticas e econômicas nos Estados Unidos ampliam as chances de volatilidade da moeda americana, fazendo com que investidores busquem proteção contra o dólar.

Indicadores econômicos

O Indicador de Comércio Exterior (ICOMEX) da FGV aponta que no mês de agosto, pela primeira vez desde abril de 2024, as importações registraram queda de 2%, em valor, na comparação interanual mensal.

Já as exportações continuaram aumentando em relação ao ano de 2024, na base de comparação mensal. No acumulado do ano até agosto, porém, o crescimento em valor e volume das importações supera o das exportações, informa a FGV.

Mercados internacionais

Na Ásia, as bolsas subiram forte com o novo ciclo de flexibilização monetária nos Estados Unidos. No Japão, o índice Nikkei 225 saltou 1,2% e o Topix subiu 0,41%. Na Coreia do Sul, o Kospi teve alta de 1,40% e o Kosdaq avançou 1,37%.

Na Índia, o Nifty 50 subiu 0,37% e o Sensex registrou alta de 0,39%.

Andaram na contramão a Austrália e a China. O S&P/ASX 200 fechou em queda de 0,83% - queda de mais de 11% da petroleira australiana Santos, após desistência de compra da companhia por uma empresa de petróleo de Abu Dhabi, derrubou o mercado local.

O Hang Seng, de Hong Kong, caiu 1,38%. O CSI 300, que reúne as principais ações de Xangai e Shenzhen da China, recuou 1,16%. A queda na China é atribuída a proibição de reguladores chineses de adquirir chips de inteligência artificial da Nvidia.

Na Europa, as principais bolsas abriram em alta/baixa/mistas. Por volta das 10h (de Brasília), o francês CAC 40 subia 1,10%, enquanto o alemão DAX subia 1,35%, o europeu Stoxx 600 subia 0,89% e o britânico FTSE 100, 0,23%.

