O corte de 0,25% na taxa de juros pelo Federal Reserve provocou movimentos decisivos entre os maiores investidores, conhecidos como "baleias" do mercado cripto.

Desde grandes compras de ether até retiradas institucionais de Solana e mudanças na dinâmica de oferta de XRP, a reação reflete como a política macroeconômica agora molda profundamente os fluxos de criptoativos.

Grande investidor movimenta US$ 112 milhões em ether após corte do Fed

Horas após o Fed anunciar seu corte de um quarto de ponto, rastreadores on-chain identificaram uma compra expressiva de ether, a moeda nativa da rede Ethereum.

O endereço 0xd8d0 gastou US$ 112,34 milhões em USDC para adquirir 25 mil ETH a US$ 4.493, de acordo com a Lookonchain.

A acumulação agressiva reflete uma confiança renovada de que custos de empréstimo mais baixos e um dólar mais fraco podem canalizar liquidez para ativos de risco.

Já impulsionado pela expectativa de demanda por staking e atualizações de escalabilidade, o Ethereum viu um aumento imediato na atividade de grandes investidores. Isso sugere que instituições estão antecipando um rali mais amplo.

Outro investidor, o endereço 0x96F4, retirou separadamente 15.200 ETH, avaliados em aproximadamente US$ 70,44 milhões, da exchange Binance em duas horas. Isso aumenta a especulação de que a acumulação está se intensificando entre investidores com grandes recursos.

Instituições continuam acumulando Solana

Solana também tem sido ativa. A corretora institucional FalconX retirou 118.190 SOL, avaliados em US$ 28,39 milhões, da Binance, marcando mais um sinal de confiança institucional.

Dados da Lookonchain mostram que seis entidades de reserva estratégica agora possuem mais de 1 milhão de SOL cada.

A Forward Industries lidera, com um portfólio massivo de 6,82 milhões de SOL, avaliado em US$ 1,58 bilhão a um custo médio de US$ 232.

Com o volume de futuros de Solana atingindo US$ 22,3 bilhões nas últimas semanas, e SOL agora entre os ativos elegíveis para listagem de ETF sob os novos padrões genéricos da SEC, a demanda tanto de instituições quanto de "baleias" parece estar se fortalecendo.

Grande investidor de XRP movimenta US$ 50 milhões para a Coinbase

A atividade de XRP tomou uma forma diferente. Um investidor transferiu 16,4 milhões de XRP, avaliados em mais de US$ 50 milhões, para a exchange Coinbase, o que os traders interpretam como realização de lucro ou posicionamento antes de novos mercados de derivativos.

A transferência coincidiu com outro marco para o XRP, cuja base de investidores atingiu 6,99 milhões em setembro de 2025, um novo recorde histórico (ATH).

No entanto, por baixo da superfície, a distribuição está mudando. A participação da oferta em carteiras com mais de 1 bilhão de XRP diminuiu, enquanto investidores de médio porte com 1 milhão a 1 bilhão de XRP aumentaram.

Isso sinaliza uma mudança estrutural de concentrações de "baleias" para uma participação mais ampla do varejo.

Perfil institucional em expansão do XRP

Apesar disso, o XRP continua a se destacar nos mercados institucionais. Agora detém a terceira maior alocação no Digital Large Cap Fund da Grayscale, recentemente aprovado sob os padrões genéricos de listagem de ETF da SEC.

“Grayscale Digital Large Cap Fund $GDLC foi aprovado para negociação junto com os Padrões Genéricos de Listagem. A equipe da Grayscale está trabalhando rapidamente para trazer o PRIMEIRO ETP de múltiplos ativos cripto ao mercado com Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana e Cardano”, escreveu Peter Mintzberg, CEO da Grayscale.

Ao mesmo tempo, a CME planeja lançar futuros de XRP, com opções estreando em 13 de outubro, pendente de aprovação regulatória.

FalconX e DRW estão entre as empresas que apoiam o lançamento, o que pode desbloquear ferramentas de hedge mais profundas e nova demanda de instituições. Já, os futuros de XRP atingiram US$ 1 bilhão em interesse aberto, destacando forte liquidez.

A convergência de reposicionamento de grandes investidores, mudança na distribuição de oferta e expansão do acesso a derivativos pinta um cenário otimista a médio prazo.

Embora o preço de curto prazo do XRP permaneça estável, a estrutura de mercado sugere que uma base está sendo construída para uma adoção mais ampla e confiança dos investidores.

*Matéria original publicada por Lucas Espindola no BeinCrypto, portal parceiro da EXAME.

