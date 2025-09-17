China bloqueia aquisição de chips da Nvidia para fortalecer indústria local de IA

A China proibiu suas maiores empresas de tecnologia de adquirirem chips de inteligência artificial da Nvidia (NVDA), em um movimento para fortalecer a indústria local de semicondutores e ampliar a competição com os Estados Unidos, segundo o jornal britânico Financial Times.

A Administração do Ciberespaço da China (CAC) determinou que companhias como ByteDance e Alibaba suspendessem testes e pedidos do RTX Pro 6000D, produto desenvolvido pela Nvidia especificamente para o mercado chinês.

Fontes ouvidas pelo FT afirmaram que algumas dessas empresas planejavam encomendar dezenas de milhares de unidades e já realizavam testes com fornecedores de servidores. Após a ordem, elas instruíram os parceiros a interromper o trabalho.

O bloqueio vai além de orientações anteriores, que se concentravam no chip H20, também feito sob medida para a China. Reguladores concluíram que os semicondutores domésticos atingiram desempenho comparável ao dos modelos da Nvidia autorizados para venda no país.

Pressão de Pequim

De acordo com o Financial Times, Pequim pressiona as companhias de tecnologia a apoiar a indústria local e reduzir a dependência da Nvidia, num esforço para avançar na corrida global de IA contra os EUA.

“A mensagem agora é alta e clara”, disse um executivo do setor. “Antes, havia esperança de retomada do fornecimento da Nvidia caso a situação geopolítica melhorasse. Agora é força total para construir o sistema doméstico.”

A Nvidia começou a produzir chips adaptados para o mercado chinês após a proibição imposta pelo então presidente dos EUA, Joe Biden, que barrou a exportação dos modelos mais avançados para conter o avanço de Pequim em IA.

Chips nacionais

Segundo o jornal, os reguladores chineses convocaram fabricantes locais como Huawei e Cambricon, além de gigantes como Alibaba e Baidu, para relatar como seus processadores se comparam aos da Nvidia. A avaliação foi de que os chips nacionais já alcançam ou superam o desempenho permitido pelas regras de exportação americanas.

O jornal acrescenta que os fabricantes chineses de semicondutores buscam triplicar a produção de processadores de IA no próximo ano. “O consenso de alto nível agora é que haverá oferta doméstica suficiente para atender à demanda sem precisar comprar chips da Nvidia”, disse uma fonte da indústria.

A Nvidia lançou o RTX Pro 6000D em julho, durante a visita de seu CEO Jensen Huang a Pequim, quando também foi informado que Washington flexibilizaria restrições ao chip H20. O produto, usado em áreas como manufatura automatizada, era o último autorizado para venda em larga escala na China.