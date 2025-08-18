Ibovespa opera em alta com mercado repercutindo Boletim Focus

O Ibovespa abriu a semana com leve alta. Por volta das 11h10, o principal índice da B3 operava com alta de 0,34%, aos 136.808 pontos. Na sexta-feira, o índice fechou com leve recuo de 0,01%, aos 136.340 pontos.

Ibovespa hoje

IBOV: +0,34%, aos 136.808 pontos

Dólar: +0,22%, a R$ 5,41

Boletim Focus

O Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 18, mostrou que os analistas de mercado reduziram pela 12ª semana seguida a projeção do IPCA de 2025, de 5,05% para 4,95%, marcando a primeira vez no ano que a expectativa de inflação fica abaixo de 5%, ainda acima do teto da meta do Banco Central. Para 2026, a estimativa caiu de 4,41% para 4,40%, enquanto 2027 e 2028 seguiram em 4% e 3,80%, respectivamente.

As projeções para o PIB permaneceram em 2,21% em 2025 e 1,87% em 2026, com leve ajuste para 2027 (de 1,93% para 1,87%), e a Selic foi mantida em 15% no fim de 2025. Já o câmbio continua estimado em R$ 5,60 para 2025 e R$ 5,70 entre 2026 e 2028.

Indicadores econômicos

O Índice Geral de Preços – 10 (IGP-10) avançou 0,16% em agosto, após queda de 1,65% em julho, segundo a FGV. Com o resultado, o índice acumula retração de 1,27% no ano e alta de 2,84% em 12 meses.

A alta foi puxada pelo Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), influenciado pelas fortes altas do minério de ferro e, em menor medida, da soja, enquanto o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) acelerou 0,18%, com pressão de saúde e despesas diversas. Já o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) subiu 0,82%, refletindo repasses de custos mais elevados no setor.

O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), considerado a prévia do PIB, recuou 0,1% em junho frente a maio, após queda de 0,7% no mês anterior. O resultado veio abaixo da expectativa do mercado, que projetava alta de 0,10%. Ainda assim, no trimestre encerrado em junho, a economia cresceu 0,3%. Em relação a junho de 2024, o indicador avançou 1,4%, acumulando alta de 3,2% no ano e de 3,9% em 12 meses.

No radar hoje

Nos Estados Unidos, o único indicador relevante do dia é o índice de confiança das construtoras (NAHB) de agosto, que caiu a 32, de 33 em julho (consenso 34). No Brasil, a balança comercial semanal da Secex será divulgada às 15h.

Entre os eventos do dia, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participa pela manhã do fórum “Futuro Sustentável”, promovido pelo Financial Times e pela CNBC, em São Paulo.

Às 12h, o presidente Lula e o presidente do Equador, Daniel Noboa, concedem uma declaração conjunta à imprensa.

Em Washington, o presidente Donald Trump se reúne com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e líderes europeus para discutir propostas de paz. O encontro ocorre após uma reunião frustrante com Vladimir Putin, marcada pela ausência de um cessar-fogo.

Mercados internacionais

Os mercados asiáticos fecharam majoritariamente em alta nesta segunda-feira, 18, com destaque para o índice japonês Nikkei 225, que subiu 0,77% e renovou recorde histórico. O CSI 300 da China avançou 0,88%, também no maior nível desde outubro de 2024, enquanto Taiwan ganhou 0,61% em nova máxima. Em contrapartida, o Kospi da Coreia do Sul recuou 1,5% e o Kosdaq caiu 2,11%.